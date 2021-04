Nelu Ploieşteanu, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de muzică lăutărească, a murit, în noaptea de 1 spre 2 aprilie, la vârsta de 70 de ani. Era internat în secţia de terapie intensivă a Spitalului Floreasca din 18 martie cu o formă gravă de COVID-19.

Și-a împărțit averea copiilor

Nelu Ploieşteanu, numele de scenă al lui Ion Dumitrache, s-a născut la 16 decembrie 1950 în localitatea Ciorani din judeţul Prahova, fiind unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de muzică lăutărească din România.

Odată cu decesul artistului mulți se întreabă ce se va întâmpla cu averea acestuia, pe care-a strâns-o de-a lungul timpului. La această întrebare a răspuns chiar Nelu Ploieșteanu în urmă cu mai mulţi ani. Artistul a explicat într-un interviu acordat unei televiziuni că şi-a făcut testamentul şi că și-a împărţit toată averea membrilor familiei lui. Acesta și-a împărţit în mod egal tot ce deţine către copiii săi din prisma faptului că el însuşi nu a avut nimic de la părinţii lui şi că nu a avut cu cine să se certe pe avere.

„Ştiţi de ce? Pentru că eu nu am avut nimic de la părinţii mei, n-am avut cu cine să mă cert pe avere”.

Sănătatea mai importantă decât toate

Pe de altă parte, artistul spunea că toţi banii din lume sunt inutili dacă nu ai sănătate. Nelu Ploieșteanu a avut ocazia să cânte pentru mulți milionari din România şi să stea la aceeași masă cu Dinică, Iordache dar şi să fie cinstit de Iliescu sau Ceauşescu.

„Am avut şansa să cânt la milionari care erau mai supăraţi decât mine. Ce faci cu banii, dacă n-ai sănătate? Ce faci cu ei? Am cerut o ţigară la unu’ şi nu mi-a dat. Eu nu uit de unde am plecat, dau pentru că şi eu am fost foarte, foarte amărât.” spunea regretatul Nelu Ploieșteanu în urmă cu ceva timp.