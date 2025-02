În ultimii ani, în SUA, campania electorală din ce în ce mai costisitoare, pentru a transforma acest vis în realitate, pare să demonstreze că numai cei bogați pot intra în cursa pentru Casa Albă, scrie Moneydigest. Unii pot ajunge chiar în Biroul Oval.

America nu a avut niciodată președinți cu un statut financiar umil. De fapt, toți primii cinci cei mai bogați președinți din istoria Statelor Unite au moștenit o parte sau toată averea de la familie. Iar bogăția a fost întotdeauna un factor major pentru cei care aspiră la postul de președinție. Averea oferă acces la un cerc restrâns de oameni bogați care finanțează campanii, mai mult timp liber și preocupări de viață diferite decât ale majorității oamenilor.

Iată care sunt cei mai bogați președinți ai SUA din toate timpurile

Donald Trump

Deși este dificilă o estimare exactă a averii lui Donald Trump, chiar și cele mai mici estimări îl plasează cu mult peste următorul cel mai bogat președinte din istoria SUA. E puțin probabil ca afirmația sa conform căreia are o avere de 10 miliarde de dolari să fie corectă. În martie 2024, Bloomberg a estimat averea lui Trump la 6,5 miliarde de dolari în urma fuziunii cu Trump Media, în timp ce Forbes a estimat-o la aproximativ 6,4 miliarde de dolari.

Indiferent de sumă, principalul lucru care trebuie reținut despre averea lui Trump este că a fost în mare parte moștenită. Tatăl său a fost un dezvoltator imobiliar bogat și a reușit să direcționeze cel puțin 413 milioane de dolari către fiul său, Donald Trump, potrivit unei analize The New York Times. Trump câștiga deja 200.000 de dolari pe an (în dolarii de astăzi) când avea doar 3 ani, potrivit Times, și devenise milionar până la 8 ani.

Cu acești bani, Trump a creat mai multe companii din afaceri, imobiliare și în industria ospitalității, Proprietățile actuale includ terenuri de golf, hoteluri, zgârie-nori și crame.

George Washington

Unul dintre cei mai bogați președinți din istoria Statelor Unite a fost George Washington. Se estimează că averea sa ar valora astăzi echivalentul a 525 de milioane de dolari, în timp ce alte estimări vorbesc de 587 de milioane de dolari. O mare parte din bogăția fostului președinte american se datora proprietăților deținute și valorii terenurilor.

Washington a deținut exploatații comerciale diverse, de la producția de cânepă la o distilerie, astfel încât averea pe care a moștenit-o a continuat să crească. De asemenea, în calitate de președinte, Washington câștiga 25.000 USD anual, echivalentul a 2% din bugetul țării în 1789.

Thomas Jefferson

Un alt părinte fondator al Statelor Unite se află pe lista celor mai bogați președinți din istoria țării. Cu toate acestea, spre deosebire de Washington, obiceiurile risipitoare ale lui Jefferson au lăsat în urma sa o familie săracă. Jefferson a moștenit aproximativ 234 de milioane de dolari (în dolari de astăzi) de la tatăl său.

Prin speculații asupra terenurilor și o serie de job-uri guvernamentale, Jefferson a reușit să-și crească averea moștenită inițial, construind faimoasa casă Monticello, înainte de a pierde tot. Jefferson nu făcea rabat când venea vorba de mâncăruri fine, achiziții exorbitante de terenuri și chiar colecționarea cărților rare. Pe măsură ce a continuat să achiziționeze terenuri, datoria lui a continuat să crească.

După ce britanicii au incendiat Capitoliul SUA și Biblioteca Congresului în 1814, Jefferson a vândut guvernului federal 6.487 de volume uriașe de cărți pentru a restabili biblioteca. A primit suma de 23.950 USD, echivalentul a aproximativ 485.737 USD în dolarii de astăzi.

Theodore Roosevelt

Cu o avere netă estimată azi la 125 de milioane de dolari, Teddy Roosevelt a pierdut mulți bani printr-o serie de investiții proaste și, în final, și-a recuperat o mare parte din avere sa în timpul vieții.

Roosevelt a moștenit 60.000 de dolari în 1878, după moartea tatălui său. Această sumă este echivalentă cu aproximativ 1,3 milioane de dolari astăzi.

Andrew Jackson

Ca președinte care a profitat cel mai mult de pe urma sclaviei, Andrew Jackson a strâns in timpul vieții o avere de 119 milioane de dolari. Deși s-a născut sărac, spre deosebire de ceilalți președinți de pe această listă, el a moștenit o avere de la soția sa, care a murit chiar înainte ca el să preia funcția de președinte.

Jackson și-a continuat speculațiile asupra terenurilor, ceea ce i-a permis să întemeieze orașul Memphis, să creeze plantația și conacul sub numele de Hermitage și să adune peste 300 de sclavi în timpul vieții.