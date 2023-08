De asemenea, există alimente și băuturi care pot îmbunătăți sănătate. Este cazul ceaiului verde, care are efecte semnificative, potrivit India.com. Ceaiul verde este, probabil, cea mai sănătoasă băutură. Beneficiile sale uimitoare includ pierderea în greutate, controlul tensiunii arteriale și chiar un ten mai curat. Ceaiul verde, care provine din China, este cunoscut în lumea întreagă datorită avantajelor sale pentru sănătate.

Camellia Sinensis sunt folosite pentru fabricarea ceaiului verde. Are mai mulți antioxidanți și polifenoli, deoarece a suferit mai puține procesări. Un nou studiu a constatat că ceaiul verde poate ajuta la reducerea șanselor de a dezvolta diabet de tip 2, boala Alzheimer și boli hepatice. Iată cele nouă beneficii majore ale acestui ceai.

Ajută în lupta cu kilogramele

În loc să dați o grămadă de bani pe pastile de slăbit sau tot felul de programe de exerciții fizice, încercați măcar pentru o lună ceaiul verde pentru gestionarea greutății. „Consumul de ceai verde și extracte de ceai verde ajută la reducerea greutății corporale, în principal a grăsimii corporale, prin creșterea termogenezei postprandiale și a oxidării grăsimilor”, araată un nou studiu. Ceaiul verde poate fi extrem de eficient în reducerea grăsimii abdominale periculoase.

Risc scăzut de cancer

Tot mai multe studii sugerează că un consum regulat de ceai verde poate ajuta la prevenirea cancerului. Astfel, s-a observat că femeile care au băut ceai verde au avut un risc cu 20 până la 30% mai mic de a dezvolta cancer de sân. Un alt studiu a constatat că bărbații care au băut ceai verde au un risc cu 48% mai mic de a suferi de cancer de prostată. Antioxidanții din ceaiul verde au un rol uriaș, susțin specialiștii.

Mai multă energie

Cafeaua nu este singura modalitate de a obține cofeina de care avem nevoie dimineața, pentru a începe ziua plini de energie. S-a dovedit că și ceaiul verde ar putea fi o formă de cofeină, chiar mai sănătoasă. Ingredientul activ al ceaiului verde este cofeina, un stimulent cunoscut. Dar ceaiul verde nu conține la fel de multă cofeină precum cafeaua și nu va aduce starea de „agitație”.

Combate anxietatea

Ceaiul verde are un ingredient care poate ajuta, dacă suferiți de anxietate. Conține ingredientul L-teanină, care are un efect mare asupra organismului. L-teanina crește activitatea neurotransmițătorului inhibitor GABA, care are efecte anti-anxietate. Un studiu Health Research Institute a constatat că „L-teanina crește semnificativ activitatea în banda de frecvență alfa, indicând faptul că relaxează mintea, fără a induce somnolență.

Ajută la sănătatea inimii

Ceaiul verde poate îmbunătăți unii dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare, inclusiv pentru atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale. Mai exact, un studiu publicat în The Journal of Nutrition a descoperit că persoanele care consumă frecvent ceai verde au un risc cu până la 31% mai scăzut de a suferi boli cardiovasculare. Un alt studiu a descoperit că „băutorii de ceai au o progresie mai lentă a calciului din arterele coronare și un risc redus de evenimente cardiovasculare”.

Creierul va funcționa mai bine

Cceaiul „conține aminoacidul L-teanină, care poate funcționa sinergic cu cofeina și astfel poate îmbunătăți funcția creierului”. Un studiu a constatat că L-teanina, în combinație cu cofeina, poate îmbunătăți abilitățile cognitive. Deoarece ceaiul verde conține atât cofeină, cât și L-teanină, este practic o super-băutură care oferă energie și un nivel mai bun de funcționare a creierului.

Scade colesterolul

Conform unui studiu, consumul de trei ceai verde pe zi poate scădea colesterolul. Consumul de ceai verde îmbunătățește raportul dintre colesterolul bun și cel rău din sânge și scade colesterolul rău.

Îmbunătățește sănătatea dentară

Ceaiul verde conține catechină, care poate inhiba virușii și poate ucide bacteriile, scăzând riscul de infecție și îmbunătățind sănătatea dinților. Placa din gură este cauzată de Streptococcus mutans (bacterii) și asta duce formarea de carii dentare. Conform studiilor, creșterea Streptococcus mutans poate fi inhibată de catechinele prezente în ceaiul verde. Acest lucru duce la scăderea respirației urât mirositoare și la îmbunătățirea sănătății dentare.

Scade riscul tensiuni arteriale

Conform studiilor, consumul regulat de ceai verde poate scădea tensiunea arterială la intervalul normal. De asemenea, este bun pentru piele.