Una dintre cele mai importante reușite ale ministrului Muncii este rezolvarea deciziilor de pensionare eliberate de urgență. Potrivit Violetei Alexandru, acestea au fost ignorate de ani de zile de miniștrii muncii din Partidul Social Democrat. Ministrul Muncii a mai notat că le datora oamenilor pensiile muncite până la promisiunile de mărire.

”Decizii de pensioare eliberate de urgență după ce fuseseră ignorate, de ani de zile, de miniștrii muncii PSD. Recuperare incredibilă a restanțelor în pofida atitudinii ostile a unor directori ai caselor teritoriale. Știam că nu îmi va fi ușor dar la fel de bine am știut că, până la promisiuni de mărire, le datorez acestor oameni pensia lor muncită. Am urmărit cu tenacitate ca toate întârzierile să fie recuperate.”, a notat Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

Ministrul subliniază că PSD nu mai este credibil din cauză că a arătat ”că nu poate sprijini românii să nu își piardă locurile de muncă, angajatorii să își continue afacerile, pensionarii să primească deciziile de pensionare la timp, după o viață muncită în România sau în străinătate”.

Cuvinte dure la adresa PSD

Violeta Alexandru și-a continuat mesajul prin a aduce cuvinte dure la adresa PSD, având în vedere că social-democrații își vor intensifica campaniile împotriva ei.

”Oamenii înțeleg când te văd om serios și te ții de treabă în fiecare zi. Am de gând să fac în continuare la fel. În perioada următoare se vor intensifica campaniile împotriva mea. De ce? Dincolo de campania electorală, explicația este următoarea: PSD urăște oamenii care muncesc. PSDiștii vor ca, în România, să fie ei stăpâni peste munca și banii oamenilor și să decidă împărțirea acestora după cum le convine electoral. Nu suntem toți la fel!

Atacurile împotriva mea înseamnă, până la urmă, prețul pe care îl plătește orice demnitar care provoacă sistemul public. Este ușor să stai comod și să te ocupi cu făcut promisiuni fără nicio bază în buget. Mă bucur, însă, să văd că unii oameni din sistem, oameni care nu m-au cunoscut până acum, au venit alături de mine și am făcut împreună, cât s-a putut, performanță. Cu ei, cu oameni care nu pun frână ci trag tare când este nevoie de ei, România are o șansă să meargă înainte. PSD ne ține pe loc, are o plăcere sadică să vadă că oamenii reușesc prin munca lor. Îi vor dependenți de pixul sau de telefonul lor.”, spune ministrul.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea.