Toader Paleologu a făcut dezvăluiri complete în direct pe B1TV. Candidatul PMP la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an și-a sunat contabila pentru a afla cifra exacta. Paleologu nu știa câți bani încasează lunar.

„Eu sunt un om care se ocupă în principal de cursuri, nu mă ocup de contabilitate. Nu am nimic de ascuns”, a spus Paleologu, care, spre surprinderea celor prezenți în studio, și-a sunat contabila chiar în timpul emisiunii.

După un dialog de câteva secunde cu angajata lui, Paleologu a făcut publică suma de bani. Câștigă 15.000 de lei pe lună.

Discuția a pornit de la întrebarea adresată lui Paleologu cu privier la faptul că Dan Barna, contracandidatul propus de USR-PLUS, și-a câștigat o mare parte din bani prin contracte cu statul. „Nu e treaba mea să mă pronunț. Nu știu. Nu am niciun motiv să mă îndoiesc de onestitatea lui Dan Barna. Eu spun un singur lucru. Eu, Toader Paleologu, nu am avut, nu am și nu voi avea contracte cu statul. Pentru că eu sunt un antreprenor pe bune. Sunt pe picioarele mele, nu primesc bani de la stat. Nu vreau recunoașterea statului pentru cursurile pe care le organizez. Nu vreau, nu mă interesează.

Dan Barna are o altă filosofie de viață, treaba lui. Foarte bine, n-am nimic de obiectat și nu am niciun motiv să pun la îndoială onestitatea lui. Chiar îl voi apăra dacă este necesar, e o chestiune de fairplay. Mi-aș dori să existe același fairplay și din partea lui Hodor, și din partea lui Caramitru, și a altor postaci din partea USR”, a afirmat Paleologu, conform sursei citate.

În schimb, Klaus Iohannis câștigă mult mai mult. De anul acesta, salariul preşedintelui se ridică la 25.000 de lei, fiind cel mai bine plătit demnitar. Șeful statului a beneficiat deja de o majorare de 2.200 de lei de la 1 ianuarie. La veniturile familiei Iohannis, se adaugă și chiriile celebrelor case.

Te-ar putea interesa și: