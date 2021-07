Cântăreaţa Luminiţa Anghel a fost la un pas de moarte. Un cheag de sânge putea să îi fie fatal. Chiar artista a fost cea care s-a decis să spună totul, în direct la PRO TV, la emisiunea lui Cătălin Măruţă.

Măruţă a rămas mască

Cătălin Măruţă a rămas mască la dezvăluirile cântăreţei. Aceasta s-a decis să spună prin ceea ce a trecut şi să atenţioneze toată lumea, să meargă la doctor pentru a-şi salva viaţa. „De durere m-am trezit din somn noaptea. Îmi zvâcnea piciorul. Când am aprins lumina, piciorul era uriaş. Nu puteam să stau întinsă. Nu am putut să dorm.

A fost de neinchipuit. Am sunat şi i-am spus doamnei doctor. Mi-a dat anticoagulante pe care le-am luat urgent. Cheagul de sânge blocase toate venele piciorului. Domnul doctor plecase până am ajuns eu acolo. Am făcut o ecografie şi s-a văzut cheagul de sânge.

Când am vrut să plec mi-a spus că s-a întors doctorul şi s-a ocupat de mine. Am avut tratament agresiv cu injecţii, ciorap special. Această problemă era letală. Poţi muri”, a dezvăluit cântăreaţa care voia să scape cât mai repede de problemă pentru că avea concerte. Măruţă nu s-a mai abţinut şi i-a spus direct.

„Puteai să mori şi erau degeaba concertele alea”, a reacţionat Măruţă, extrem de impresionat de drama prin care a trecut cântăreaţa.

Dezvăluirile medicului care i-a salvat viaţa Luminiţei Anghel

După aceste dezvăluiri în platoul La Măruţă a intrat şi medicul care i-a salvat viaţa Luminiţei Anghel. Acesta a făcut dezvăluiri complete. „Luminiţa a venit cu o tromboză venoasă. Era în ajuns de Crăciun, avea concerte.

A stat mult în picioare şi a lucrat. Tromboza însă îi ameninţa viaţa. Tromboza asta poate să apară la oricine. Mai avea una din 2018. dar nu ştia de ea. Am topit cheagurile şi apoi am aflat de ce a făcut acea tromboză”, a spus medicul în direct la PRO TV.

