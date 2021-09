După două săptămâni, realizatorul TV Cătălin Măruţă a reacţionat la acuzaţii pe care i le-a adus Alexandra Stan.

Vedeta PRO TV a ameninţat-o pe cântăreaţă cu un proces, pentru că totul a ajuns mult prea departe. “Și eu am familie, am prieteni, nu-s doar acel Măruță care apare la televizor și vă face să zâmbiți sau care vă supără câteodată. Sunt și eu un om care nu suportă să fie atacat pe nedrept”, a declarat Măruţă.

El spune că nici el, nici altcineva din echipa “La Măruţă” nu ştia despre problema medicală a Alexandrei Stan. Realizatorul a explicat şi de ce a ales să nu răspundă imediat acuzaţiilor făcute de celebra cântăreaţă.

“Atacul fără sens al Alexandrei Stan la adresa mea și a colegilor mei”

“Am dorit să lămuresc astăzi, în cadrul emisiunii, o situație care devenise ingrată. Și, potrivit reacțiilor ulterioare, bine am făcut. Este vorba despre atacul fără sens al Alexandrei Stan la adresa mea și a colegilor mei. Inițial, doream să-i răspund săptămâna trecută, atunci când a fost difuzat episodul din podcastul lui Damian Drăghici, în care Alexandra Stan susținea că i-am pus întrebări nepotrivite, legate de o eventuală sarcină, sugerând că aveam cunoștință că suferă de o afecțiune care nu-i permite să rămână însărcinată. Ei bine, nu știam de problema ei medicală, nici eu, nici vreun coleg din redacția «La Măruță». Nu am răspuns atunci pentru a preveni posibile interpretări cum că aș vrea să promovez sezonul care urma să înceapă. Am răspuns astăzi spontan și cât se poate de sincer, prezentând imagini din care – sper să fie limpede pentru toată lumea – să reiasă cum au stat lucrurile de fapt. Adevărul trebuia spus! Și eu am familie, am prieteni, nu-s doar acel Măruță care apare la televizor și vă face să zâmbiți sau care vă supără câteodată. Sunt și eu un om care nu suportă să fie atacat pe nedrept”, a spus Cătălin Măruţă, în cadrul emisiunii sale de pe PRO TV.

“Eu zic să te aștepți și la un proces, pentru că e prea mult. Hai să nu ne mai jucăm cu cuvintele”

Realizatorul TV a susţinut cu tărie că nu știa că Alexandra Stan nu poate rămâne însărcinată şi i-a sugerat acesteia că se poate aştepta, în curând, la un proces din cauza acestui întreg scandal, scrie Libertatea.

“Dacă ai alte dovezi, te rog mult spune-le. Eu zic să te aștepți și la un proces, pentru că e prea mult. Hai să nu ne mai jucăm cu cuvintele, să le inventăm. Și eu am familie, și eu am copii, și eu am părinți, prieteni și nu aș vrea ca imaginea mea în fața lor să fie asta clădită de tine sau de alți artiști care pur și simplu li se pare să mai zică ceva de Măruță”, a mai precizat Cătălin Măruţă.

Ce spunea Alexandra Stan despre relaţia cu Măruţă, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici?

“Detest, poate e mult spus… dar sunt foarte foarte, foarte dezamăgită de industria din România. Pe mine nu că m-au dezamăgit, pe mine…deci au avut și ei un artist și m-au luat și m-au furat și m-au și bătut și m-au lăsat în fundul gol pe stradă și m-au aruncat la gunoi. Și așa se comportă în continuare unii din industria asta cu mine, să știi.

Chiar zilele trecute, am avut o întâmplare cu Măruță. Și m-a supărat foarte, foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult, și la Andra și niciodată nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie așa…

Adică cu toate că multă lume vorbea despre el, că ce face el la TV. A făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate că i-am zis să-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni înainte, a scris niște lucruri despre mine foarte nasoale.

Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul că nu o să pot să fac copii un an, iar dacă fac, oricum e challenging, adică pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor. Și el scria că nu-mi mai acopăr burtă, că sunt însărcinată și chestii d-astea.

Și sincer, mi s-a părut foarte urat din partea lui și n-o să mai vorbesc niciodată și nu să o mai merg niciodată la Cătălin Măruță, în nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta. Eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și toți oamenii m-au călcat în picioare”, a povestit Alexandra Stan.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea