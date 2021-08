Alexandra Stan a fost cea mai recentă invitată la podcastul lui Damian Drăghici de pe YouTube.

Alexandra Stan: Măruţă a făcut niște chestii foarte urâte! Nu o să mai vorbesc niciodată cu el

Cântăreaţa şi-a deschis sufletul şi a povestit despre viaţă, vise, iubire, dar şi despre industria care i-a provocat, de-a lungul timpului, şi multe greutăţi. Cel mai recent exemplu în acest sens: Cătălin Măruţă.

Alexandra Stan a povestit că ultimele fapte ale realizatorului PRO TV au deranjat-o extrem de mult şi promite că nu va mai vorbi niciodată cu acesta şi nici nu va mai merge în emisiunile lui, “pentru niciun ban din lumea asta”.

Cântăreaţa se plânge că alte persoane din industria din România continuă şi astăzi să se poarte urât cu ea: “M-au furat şi m-au şi bătut şi m-au lăsat în fundul gol pe stradă şi m-au aruncat la gunoi”, a spus Alexandra Stan, potrivit wowbiz.ro.

“Eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și toți oamenii m-au călcat în picioare”

“Detest, poate e mult spus… dar sunt foarte foarte, foarte dezamăgită de industria din România. Pe mine nu că m-au dezamăgit, pe mine…deci au avut și ei un artist și m-au luat și m-au furat și m-au și bătut și m-au lăsat în fundul gol pe stradă și m-au aruncat la gunoi. Și așa se comportă în continuare unii din industria asta cu mine, să știi.

Chiar zilele trecute, am avut o întâmplare cu Măruță. Și m-a supărat foarte, foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult, și la Andra și niciodată nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie așa…

Adică cu toate că multă lume vorbea despre el, că ce face el la TV. A făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate că i-am zis să-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni înainte, a scris niște lucruri despre mine foarte nasoale.

Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul că nu o să pot să fac copii un an, iar dacă fac, oricum e challenging, adică pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor. Și el scria că nu-mi mai acopăr burtă, că sunt însărcinată și chestii d-astea.

Și sincer, mi s-a părut foarte urat din partea lui și n-o să mai vorbesc niciodată și nu să o mai merg niciodată la Cătălin Măruță, în nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta. Eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și toți oamenii m-au călcat în picioare”, a povestit Alexandra Stan.

