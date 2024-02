Care a fost prima mașină a lui Sebastian Burduja, în anii studenției din Statele Unite? Mulți români vor fi impresionați de alegerea acestuia.

Actualul ministru al Energiei și șef al PNL București a fost student la Stanford, una dintre cele mai renumite universități din SUA și din lume. Ȋn acea perioadă, a reușit totuși și să se angajeze. A lucrat ca operator de call center în campusul școlii.

Cu primii bani strânși, și-a cumpărat o mașină pe care o mai are și acum. Este vorba despre un Chrysler Cordoba, model 1979, care l-a costat 1.750 de dolari.

Ȋn prezent, mașina este la socrii săi din Statele Unite. Sebastian Burduja a povestit cum a ajuns să se angajeze și ce presupunea, mai exact, jobul său de la Stanford.

Mașina a fost cumpărată de pe celebrul site de anunțuri Craigslist. Proprietara era o doamnă mai în vârstă din San Francisco.

A avut probleme cu mașina chiar pe drumul de întoarcere. Totul s-a rezolvat însă la service, iar mașina mai funcționează și acum. Burduja spune că a condus-o și el pentru 70-80.000 de km.

„Sunt foarte mândru de mașina mea, am dat 1.750 de dolari pe ea. Pe la jumătatea drumului, a început să scoată aburi să sistemul de aer condiționat și, mă rog, cu chiu, cu vai am ajuns, bineînțeles, când am dus-o la service, m-a mai costat încă pe atât s-o repar, dar vestea bună există și azi.

O am în America și am făcut cu ea probabil vreo 70-80.000 km eu oricum în California n-ai cum, dacă n-ai mașină, n-ajungi nicăieri.

Și Stanford e ca un sat izolat, ești ca la mănăstire, și la cinema trebuie să te duci cu mașina sau cu bicicleta vreo jumătate de oră”, a mai precizat ministrul Energiei.