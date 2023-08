Pentru Altman, ChatGPT a fost ”un moment de triumf” în ciuda posibilelor pericole pe care tehnologia creată de el le-ar putea prezenta pentru umanitate, scrie The Week.

OpenAI a fost creat ca o organizație non-profit cu scopul „nobil” de a dezvolta IA, asigurându-se, în același timp, că „nu distruge umanitatea”, a declarat Altman, „un vrăjitor ”al tehnologiei, fondator al start-up-ului, în 2015, alături de Elon Musk. Publicația The Atlantic a scris recent că Altman nu are niciun regret că a lăsat ChatGPT să scoată capul în lume”.

Sky News a adăugat că „cele mai mari temeri” ale lui sunt companiile tehnologice care provoacă „daune semnificative lumii”. Din acest motiv, Altman pledează pentru o reglementare guvernamentală, care ar fi „esențială pentru atenuarea riscurilor”.

Cine este Sam Altman și de unde a pornit

Altman a crescut în St Louis, Missouri, unde a învățat să programeze și să „demonteze” un calculator Macintosh pe când avea opt ani, potrivit The New Yorker. Calculatorul „a devenit un colac de salvare al lumii”, iar Altman, care și-a anunțat părinții, la 16 ani, că este homosexual, a declarat publicației că „găsirea camerelor de chat cu AOL a fost transformatoare”.

A urmat colegiul John Burroughs și și-a șocat colegii și profesorii atunci când „s-a adresat întregii comunități, anunțând că e gay”, întrebând audiența dacă școala vrea să fie „un loc represiv sau unul deschis pentru idei diferite”.

Altman a mers la Stanford pentru a studia informatica, dar a renunțat după doi ani. A renunțat la „un loc prețios în una dintre universitățile de top din America”, echivalând cu un „ritual respectat de mai toți antreprenorii de top în tehnologie din SUA”, a comentat Sky News.

Prima afacere a fost o aplicație pentru smartphone

Prima sa afacere a fost o aplicație pentru smartphone, numită Loopt, fondată în 2005, care permite oamenilor să-și partajeze locația în timp real cu ceilalți. A strâns 30 de milioane de lire sterline cu ajutorul acceleratorului Y Combinator, o tabără de pregătire de trei luni pentru pasionații de calculatoare, care se desfășoară de două ori pe an și este despre cum să devii un „unicorn pentru o companie de un miliard de dolari”, potrivit The New Yorker.

Altman a devenit partener al Y Combinator în 2011, apoi președintele ei, în 2014. Apoi și-a îndreptat atenția către următorul start-up, OpenAI, și s-a retras de la Y Combinator în 2019.

De ce a creat Altman OpenAI

Altman a creat OpenAI împreună cu Elon Musk, în 2015, ca un „pariu pus de cei doi pe sfârșitul civilizației umane”. S-a născut din „convingerea lui Elon Musk că IA ne-ar putea distruge din întâmplare”, a subliniat New Yorker. La acea vreme, lansarea unui start-up era „asemănătoare unui protest împotriva războiului din Vietnam, în 1971 – un act de revoltă a tinerilor, a adăugat The New Yorker. „Ca toată lumea din Silicon Valley, Altman pretinde că vrea să salveze lumea; spre deosebire de aproape toată lumea de acolo, el are un plan să o facă”, a adăugat publicația.

Ce urmează pentru Altman și OpenAI

Dincolo de toată ”minunea” pe care o oferă IA generativă, aceasta este însoțită de preocupări majore cum ar fi „răspândirea dezinformării sau lăsarea oamenilor fără locuri de muncă”. Acestea ar fi printre „cele mai mari temeri” ale lui Altman. Din acest motiv, el „vrea să fie un participant voluntar” la utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și la modul în care ar trebui modelată reglementarea. „Am multe nopți în care nu pot dormi din cauza ideii că am făcut deja ceva extrem de rău lansând ChatGPT.

Poate că a fost ceva greu și complicat în sistemul pe care l-am făcut. Ceva ce atunci nu am înțeles și acum începem să realizăm”, a declarat Sam Altman, comparând IA cu modul în care a fost văzută energia nucleară. ”E ca atunci când spunem că materialele nucleare reprezintă și pericole și beneficii reale, afectând întregul glob. Ar fi bine, însă, să putem sta de vorbă cu oamenii care fac aceste sisteme și să facem teste de siguranță înainte de a le lansa”, a comentat Sam Altman, apreciind că IA ar trebui reglementată la fel ca energia atomică.

Altman se pregătește pentru alte proiecte, inclusiv Tools for Humanity, care a lansat recent un nou proiect de criptomonedă, Worldcoin.

Scopul, potrivit Wired, este de a crea un sistem global de identificare, care „va ajuta la diferențierea fiabilă între oameni și IA, pentru a se pregăti atunci când inteligența nu mai este un indicator de încredere al personalității”.