Jurnalista Anca Alexandrescu a făcut noi dezvăluiri

Noi înregistrări au fost publicate de jurnalista Anca Alexandrescu în care apare omul de afaceri Cătălin Hideg și Dan Tocaci, în prezent apropiat al binomului. Cătălin Hideg a denunțat la DNA gruparea generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, transmite Realitatea PLUS.

CĂTĂLIN HIDEG: Da…(răspunde la telefon – N.R.)

DAN TOCACI: Azi nu puteai să-mi dai un semn? Ți-am zis că trebuie să ne vedem?

CĂTĂLIN HIDEG: Stai, mă. Nu mă mai certa și tu, că am destule! Lasă-mă în pace…

DAN TOCACI: Băi, dar eu am o problemă, eu am o problemă că dacă, Doamne ferește, explodează ce vrei tu să faci, eu rămân pe drumuri. Copilul meu rămâne pe drumuri. Că dacă ajunge asta pe mâna lu’ Alexandreasca și face legătura cu Romprestul, că așa îi trebuie, pe mine… eu rămân pe drumuri. Mă dau ăia afară.

CĂTĂLIN HIDEG: Nu te dă, mă, nimeni afară. Nu are nicio legătură Alexandreasca…

DAN TOCACI: Poftim?

CĂTĂLIN HIDEG: Nu știu ce vorbești tu de Alexandresca.

DAN TOCACI: Eu ți-am zis atât. Eu te rog frumos, vino să vorbești să-mi spui un lucru. Atât.

CĂTĂLIN HIDEG: Sunt la Călugăreni…

DAN TOCACI: Închide toate lucrurile alea și abține-te. Te rog frumos. E ultimul lucru cu care te rog din suflet. Nu te ameninț să nu cumva… spre binele tău. Toată lumea vrea să-ți facă un bine. Tu nu știu ce !! (…) ca prostul ăla din Dubai. Din Emiratele Arabe, aveți (…) n-aveți creier. Te rog frumos. Abține-te și lasă-mă. Și așa sunt cu nervii la pământ, le am și eu pe ale mele. Nu mai am nevoie de altele. Dacă am timp, vin până la tine.

CĂTĂLIN HIDEG: Eu sunt la Călugăreni, am niște probleme aici. Nu am venit azi în București pentru că nu mă simt nici eu bine. Dacă vrei să vii aici, te aștept aici, nu fug de tine. Și vreau să te rog ceva.

DAN TOCACI: Da.

Discuții între omul de afaceri Cătălin Hideg și Dan Tocaci

CĂTĂLIN HIDEG: Indiferent de ce se va întâmpla cu mine sau cu nu știu cine, vreau să știi că ești prietenul meu, indiferent de ce se întâmplă cu mine. Deci problema ta este să știi acest lucru, eu nu voi…

DAN TOCACI: Oamenii ăia cu care vrei tu să faci.. sau care te sfătuiesc, că te sfătuiesc proștii, numai din ăia ai în jurul tău care te sfătuiesc, ăia sunt frații mei, ai înțeles? Ăia sunt frații mei, mie mi–au făcut bine și îți fac și ție… să-ți facă un bine. Iar tu zici că ai (ireproductibil N.R.) în cap. Nu trebuie să-ți spun, nu înțelegi niște lucruri. Și ți-am zis de un an de zile, te rog frumos stai în banca ta. Stai în banca ta că nu trebuie să știi multe lucruri. Te-am rugat frumos.

CĂTĂLIN HIDEG: Bă, Dane, tu ești supărat pentru un (ireproductibil N.R.), nu știu despre ce e vorba..

DAN TOCACI: Un (ireproductibil N.R.) pe care îl știi foarte bine! Nu apăra acest (ireproductibil N.R.). Ți-am zis și îți repet. Nu mai vreau să vorbesc la telefon, ma duc cu fii-mea pentru că are o problemă de rezolvat, în funcție de asta vin la tine. Și te rog frumos. Blochează sau… pe cine mai ai, nu mai fă nimic. Deci nu mai fă nimic. Te rog eu frumos. Atât de rog, să nu mai faci nimic. Dacă vrei să mă vezi… dacă nu m-am omorât cu Florian, te rog nu mă fă să mă omor cu tine. Să mă ai pe conștiință. Și ți-o spun, este… sunt în post, este postul cel mai mare și te rog frumos să mă crezi.

Dacă vrei să nu mă ai pe conștiință, nu spune nimic. Când ne vedem îți spun, dar te rog frumos gândește-te că nu ieșeau prostiile astea dacă nu era un adevăr. Și te rog frumos, crede-mă ce-ți spun. Nu te-am mințit niciodată, niciodată nu te-am mințit, ce ți-am spus așa a fost. Sunt un om drept, corect și cu frică de Dumnezeu. Ai înțeles? Sunt un om drept și cu… și dacă sunt niște oameni care mă iubesc, mă iubesc pentru că am fost corect. Te rog frumos.

CĂTĂLIN HIDEG: Tati, nu mă bag în discuțiile unor oameni, nu e treaba mea. Eu nu știu fiecare ce face și cum face. Tu ai vrut să mă ajuți și îți mulțumesc. Nu sunt eu vinovat de ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că nu sunt eu Dumnezeu și nu controlez eu situația. Eu și tu am picat ca proștii, ca musca în lapte. Să vedem unde m-a picat și de ce. Deocamdată nu știu nimic, nu m-a întrebat nimeni nimic. Nici unul, nici altul, nici ăia, nici prietenii tăi, nici alții… nu există, ce ziariști, de unde ai scos-o pe asta?

DAN TOCACI: Bine, eu ți-am zis. Vin și vorbim.

CĂTĂLIN HIDEG: Exclus să existe presa în discuția asta. Nu știu despre ce e vorba…

DAN TOCACI: Bine.. îți spun.

CĂTĂLIN HIDEG: Ce au de rezolvat între ei, nu știu.

DAN TOCACI: Nu e, dacă astea ajung pe mâna cui nu trebuie, m-ai nenorocit pe mine.

CĂTĂLIN HIDEG: Nu ajunge nicăieri, mă, asta. Nu este chestie de joacă, tu ești nebun la cap, băi, Dane?

DAN TOCACI: Bine..

CĂTĂLIN HIDEG: Îți promit 100% că nu va fi niciodată..

Nu e războiul tău și nici al meu

DAN TOCACI: Eu vreau să nu faci absolut nimic, la nimeni.

CĂTĂLIN HIDEG: Nu îți fac pentru că nu am cu ce să fac. Eu nu sunt în stare să fac. Nu pot, nu am cu ce. Și nu e treaba mea, e un război care nu e al meu, mânca-ți-aș gura, și nici al tău.

DAN TOCACI: Nu, nu e așa.

CĂTĂLIN HIDEG: Nu e războiul tău și nici al meu, nu suntem noi în (ireproductibil N.R.) ăsta.

DAN TOCACI: Nu e așa.

CĂTĂLIN HIDEG: Noi poate am fost niște proști că am vorbit prea multe pe telefon și împreună. Poate am fost prea proști. Ne-a luat Dumnezeu mințile.

DAN TOCACI: Nu la telefon. Hai că mă duc acum că am treabă cu fii-mea și să-mi rezolv niște probleme cu fii-mea și te sun și dau o fugă până la Călugăreni.

CĂTĂLIN HIDEG: Te aștept, sunt aici. Pa!

DAN TOCACI: Te pup!