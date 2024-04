Caracatița lui Florin Coldea a fost demascată

În una dintre înregistrări, omul de afaceri Cătălin Hideg discută cu un avocat apropiat cercurilor lui Florian Coldea – Dumitru Dumbravă. Hideg, care este patronul Sanimed, se pare că ar fi făcut o declarație la DNA împotriva lui Florian Coldea în săptămâna precedentă.

Jurnalista Anca Alexandrescu de la Realitatea TV a prezentat înregistrările audio care indică extinderea presupusei rețele care gravitează în jurul lui Coldea.

Iată o parte a stenogramei

Cătălin Hideg: Da, dar ce trebuia să se bage în discuția asta cu… Bine, probabil că nu e… ăla, Diacomatu ăla a venit cu scandal la masă.

Doru Trăilă: Da, da. Nu seamănă ce scrie în presă cu ce s-a întâmplat în realitate. În realitate Diacomatu a vărsat din greșeală paharul de vin, domnul general i-a reproșat, ăla a crezut că-l înjură și atunci a venit paza, l-a luat pe Diacomatu și i-a anulat lu Alexandreasca dreptul de intrare.

C.H.: Și domnu Dumbravă ce treabă are? Dumbravă de ce e băgat și el în scandalul ăsta? De ce-l bagă și pe el?

El a venit a doua zi.

D.T.: Aaa, el n-a fost în club.

C.H.: El n-a fost în seara aia, el a venit a doua zi abia.

D.T.: Da, uite așa.

Liviu Alexa: Procuroarea Iorga e „megafocusată” să îi aresteze în curând pe cei pomeniți în denunț.

O altă serie de înregistrări audio explozive, care aruncă în aer cercurile lui Florian Coldea, arată că aceștia îi șantajează pe oamenii de afaceri cu sume uriașe de bani. Informațiile au fost dezvăluite în exclusivitate în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu. Omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul Sanimed, care a fost condamnat în primul dosar al EPPO sub conducerea lui Kovesi și a fost implicat în scandalul măștilor, a depus o plângere la DNA împotriva generalilor (r) Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, a lui Bogdan Neidoni și a avocatului Doru Trăilă.

Hideg susține că grupul menționat mai sus i-a cerut 600.000 de euro pentru a obține o condamnare cu suspendare în dosarul cu acuzațiile EPPO.

Discuție între omul de afaceri Cătălin Hideg și alt om de afaceri:

Om de afaceri: Toni l-a rugat pe Coldea, Coldea i-a dat ok-ul lui Dumbravă, Dumbravă ne-a primit pentru că ne-a trimis Neidoni la Dumbravă. Și Coldea, amândoi, de fapt.

C. Hideg: Dar ce cred că a vrut să facă Trăilă ăsta cu ei? A fost așa: bă, ăsta trebuie să ne dea 200 de mii la camera preliminară până la fund. Ia, mă, banii. Nu i-am dat decât 100 de mii că nu am mai avut pentru că îmi murea firma, am băgat banii în firmă cât am mai putut ca să plătesc salariile la 66 de oameni. După care zic: nu mai am bani să vă plătesc! Din momentul acela Coldea a înnebunit! A început să-l amenințe și pe Dumbravă și pe ăsta să mă dea afară, să mă lase în pace pe stradă că-și bagă aia în fața mea, că nu mai vrea să audă.

– Zice Tocaci încontinuu: bă, s-a supărat TC-ul pe tine.

– Acum, sincer, la cât scandal este cu oamenii aceștia, poți să știi pe ce înregistrări au căzut Trăilă cu Dumbravă, Dumbravă cu ăla…?

– S-a supărat ăla pe tine. Ce crezi că au făcut ei? Au forțat nota sperând că judecătorul acela o să-i asculte și o să intrăm în Curtea de Apel cu situația favorabilă pe care mi-au promis-o.