Cătălin Botezatu, cunoscutul designer român, a declarat pentru Antena Stars că persoanele pe care le considera prieteni au profitat de bunătatea sa. Acesta a mai spus și că viața nu este așa cum pare din postările de pe rețelele sociale.

„Dacă pe rețelele sociale vedeți lucruri frumoase, nu întotdeauna sunt cel mai fericit om. Nu întotdeauna sunt cel mai împlinit om. Și eu în intimitatea mea sufăr, poate am ieșit din astea, dar imediat mă reculeg”, a spus acesta.

Cătălin Botezatu a dezvăluit cine sunt persoanele care l-au trădat

Acesta a vorbit și despre regretele sale și despre cum a rămas mereu optimist ca să meargă mai departe. A dezvăluit că unul din regretele sale este faptul că și-a arătat vulnerabilitatea, pentru că după aceea a fost rănit.

Nu există om care să nu aibă regrete. Am făcut greșeli în viață și mi-a părut rău de ele. Mi-a părut rău că mi-am arătat vulnerabilitatea. Am avut relații unde, la finalul acestora am spus că nu o să mai fiu atât de deschis. Însă, nu am putut, asta pentru că așa sunt eu.”, a povestit Cătălin Botezatu.

Creatorul de modă a mai mărturisit și că a rămas cu foarte puțini prieteni în cercul său pentru că multe dintre persoanele apropiate lui l-au trădat într-un fel sau altul.

„Apropo de oameni care te bârfesc, de oameni care te iubesc ‘Cine mă iubește, mă cumpără și cine nu, mă vinde’. Am fost vândut de mulți prieteni. Dar aceea nu sunt prieteni, doar eu i-am crezut ca fiind. În timp am făcut o selecție foarte mare, unde i-am cernut și da, încă mă pot laudă că am câțiva prieteni. Sunt mândru de ei”, a spus acesta, potrivit Antena Stars.

Cătălin Botezatu a mai vorbit și despre presiunea ce vine odată cu celebritatea. Acesta a mărturisit că sunt momente când și-ar dori să nu fie persoană publică.

„În viață cine spune că nu există sacrificii și compromisuri, minte. De mult ori îmi doresc să am o imagine banală, să nu mai fiu acel Cătălin Botezatu care tot timpul trebuie să fie la patru ace. Dar nu aș mai putea să fac asta acum. Probabil dacă mă voi retrage voi face asta. Însă, acesta nu este un compromis.” a declarat creatorul de modă.

Cătălin Botezatu, infidel în relațiile amoroase

Designerul a mai mărturisit și că a fost infidel de multe ori, dar numai când partenera nu îi oferea ceea ce căuta el.

”Am înșelat tot timpul, dar eu nu sunt căsătorit. Am avut relații, am avut iubite. Atunci când am avut relații mișto de la care aveam tot ce-mi trebuie, n-am înșelat. Am fost prins odată, la începutul vieții iubirilor mele. Am înșelat pentru că era la distanță, plecase din țară. M-a prins din cauza prietenilor „buni’. I-au dat raportul’’, a spus acesta.