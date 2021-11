Cât de sănătos este consumul de suc de portocale

Specialiștii avertizează ca sucul obținut natural este o sursa bogată în zahăr și calorii, iar consumul în exces ne poate pune sănatatea în pericol, scrie Eatingwell.

Sucul de portocale este delicios și aproape de nelipsit la micul dejun. Fie că este făcut pe loc, din portocale stoarse de noi, fie de la cutie, rămâne cea mai savurată băutură de dimineață, alături de cafea. Este însă și bună pentru organism?

Experții ne îndeamnă să aruncăm o privire mai atentă asupra profilului nutrițional al sucului de portocale pentru a compara beneficiile.

Acestea sunt informațiile nutriționale pentru un pahar de suc de portocale:

Calorii: 110

Grăsimi: 0 g

Sodiu: 0 mg

Potasiu: 450 mg

Carbohidrați: 26 g

Fibre: 0 g

Zaharuri: 22 g

Proteine: 2 g

Calciu: 350 mg

Vitamina C: 90 mg

Vitamina A: N/A

Vitamina D: 2,5 mcg

Acid folic: 60 mcg

Beneficiile sucului de portocale

În primul rînd, un pahar de suc de portocale poate satisface aproximativ jumătate din necesarul zilnic de fructe. În al doilea rînd, poate ajuta la susținerea unui sistem imunitar sănătos.

”Este cea mai ușoară cale de a obține mai mult de 100% din necesarul zilnic de vitamina C și 15% vitamina D”, afirmă dieteticianul Jerlyn Jones. Sucul de portocale furnizează și alți nutrienți importanți, cum ar fi potasiul și acidul folic, care ajută sănătatea inimii, precum și antioxidanți puternici.

Sucurile din portocale stoarse pe loc nu au aceeași cantitate de calciu și vitamina D

Cea mai bună opțiune pentru un suc de portocale, dacă ne referim la sucul cumpărat din magazin, este sucul fortificat, 100% de portocale. Nu are zahăr adăugat și a fost suplimentat cu calciu și vitamina D. Sucul din portocale stoarse pe loc este, de asemenea, o opțiune excelentă, dar de multe ori mai scumpă, în comparație cu soiurile ambalate. De asemenea, sucurile din portocale stoarse pe loc nu au aceeași cantitate de calciu și vitamina D ca și cele fortificate.

Cât de mult suc ar trebui să consumăm

În ceea ce privește cât de mult suc de portocale ar trebui să bem, profesioniștii din domeniul sănătății recomandă ca adulții să consume nu mai mult de o cană de suc de fructe 100% natural în fiecare zi. Chiar dacă cantitatea de zahăr din sucul de portocale este destul de mare, păstrarea obiceiului unei căni pe zi ține caloriile sub control și ajută la prevenirea creșterilor de zahăr din sânge. Dacă sunteți în căutarea unui plus de fibre, luați în considerare alegerea soiurilor de portocale care conțin pulpă; vor furniza aproximativ 0,5 până la 1 gram de fibre per porție.

Ce știm despre sucul de portocale concentrat

Este o alegere convenabilă, dar dacă alegeți să beți suc concentrat, citiți etichetele, evitând orice produce pe care scrie „băutură, punch sau cocktail”. Acești termeni înseamnă că produsul respectiv conține doar o mică cantitate de suc de portocale și are adăugat zahăr și, posibil, coloranți, pentru a obține aroma și culoarea sucului de portocale adevărat.

În schimb, alegeți concentrat de suc de portocale fortificat 100%. Singurele ingrediente enumerate ar trebui să fie 100% suc de portocale, precum și o sursă de calciu și vitamina D. Și, amintiți-vă că este un produs concentrat, așa că urmați instrucțiunile de pe ambalaj, adăugând cantitatea recomandată de apă pentru diluare.