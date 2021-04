Este însă greu de spus ce orașe prezintă cel mai mare risc din cauza schimbărilor climatice, deoarece în joc sunt mai mulți factori în joc. Și nu e vorba doar de temperaturile care o iau în sus, ci și de creșterea nivelului mării, de riscuri mari pentru recolte și dezastre naturale.

Dacă lucrurile vor scăpa de sub control, orașele de coastă vor fi, probabil, printre primele afectate dramatic. La nivel global, aici intră Manila, din Filipine, Lagos din Nigeria și Osaka, Japonia.

În SUA, așa cum arată mic.com, cinci orașe se confruntă cu unele dintre cele mai mari riscuri provocate de schimbările climatice.

New Orleans nu este străin de dezastrele naturale. Aflat în delta râului Mississippi, orașul include regiuni situate la câțiva metri sub nivelul mării, ceea ce îl face extrem de vulnerabil la inundații. O mare parte din zonele umede care protejau odinioară New Orleans au fost distruse de activitatea industrială, lăsând orașul să se bazeze pe diguri. Dar în 2005, uraganul Katrina a arătat că orașul nu se poate baza pe structuri create de om pentru a se proteja. În 2016, un studiu NASA a constatat că unele părți ale orașului se scufundă cu o rată de 5 cm pe an. Asta înseamnă că ar putea fi sub apă până în 2100.

New York, New York

Ca ajoritatea locurilor din apropierea oceanului, New York City se confruntă cu probleme legate de creșterea nivelului mării și a precipitațiilor. Dar are și celebrii zgârie-nori care sunt considerați responsabili pentru peste 70% din emisiile de gaze cu efect de seră ale orașului. În 2019, orașul a adoptat Mobilisation Act, care stabilește limite de emisii pentru diverse tipuri de clădiri.

Miami, Florida

Ca stat, Florida are cele mai mari probleme. În 2017, un ONG privind clima a inclus 22 de orașe din Florida pe lista cu primele 25 de orașe cele mai vulnerabile la inundații de coastă. În 2020, Miami a fost denumit „punctul zero” al schimbărilor climatice. Resources for the Future, un grup de reflecție, a arătat că Miami este „cel mai vulnerabil „oraș de coastă din lume. Nu doar din cauza locației sale, ci și pentru că turismul și agricultura, două industrii pe care se bazează Miami, sunt puternic afectate de schimbările climatice.

Phoenix, Arizona

Phoenix este unul dintre orașele cu cea mai rapidă creștere din țară. Dar există îngrijorări că ar putea deveni, pînă în 2050, mult prea fierbinte pentru a locui aici. Orașul este deja considerat unul dintre cele mai fierbinți din țară. Climate Central anticipează că temperaturile zilnice medii de aici ar putea crește cu trei până la cinci grade până în 2050. Phoenix se confruntă și cu seceta. Așa că, tot până în 2050, severitatea secetei pe scară largă în statul Arizona urmează să se tripleze.

Los Angeles, California

Los Angeles riscă din aproape tot ceea ce riscă orașele de mai sus. Creșterea nivelului mării, temperaturi mai mari, secetă, toate reprezintă o preocupare pentru L.A, denumit chiar „fața schimbărilor climatice”.

Schimbările climatice au fost deja legate de creșterea incendiilor sălbatice din California, care au decimat orașe întregi și a înecat L.A în fum.