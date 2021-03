Carantină totală în România?! Oficial din Guvern: ÎMI DORESC din tot sufletul o carantină naţională

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a declarat că își dorește o carantină națională însă nu crede că este singura soluție momentan. Aceasta punctează că România este clar pe drumul greșit având în vedere numărul tot mai mare de pacienți de la terapie intensivă.

„Dacă ar fi să facă abstracţie de funcţia pe care o am aş spune îmi doresc din tot sufletul o carantină naţională pentru că sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă, însă, pe de altă parte îmi doresc ca partea de economie să aibă o continuitate, nu îmi doresc sub nicio formă ca partea socială şi partea de viaţă publică a noastră să fie atât de largă şi atât de expansivă cum este acum pentru că mă îngrozesc când văd ce văd în jur şi pur şi simplu mi se pare că mulţi dintre noi poate nu am învăţat multe din ceea ceea ce s-a întâmplat în acest an”, a spus Andreea Moldovan la Digi24.