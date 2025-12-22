Prin explicații accesibile și ilustrații atractive, cei mici află cum arată corpul cangurului, de ce sare în loc să meargă, cum își folosește coada pentru echilibru și ce rol important are marsupiul în creșterea puilor. Informațiile sunt prezentate clar și prietenos, transformând descoperirea naturii într-o experiență captivantă.

Copiii învață unde locuiesc cangurii, ce mănâncă și cum reușesc să supraviețuiască în zonele calde și uscate, obținând apa necesară chiar din plantele pe care le consumă. De asemenea, revista explică viața în grup a cangurilor, relațiile dintre masculi și femele, dar și luptele spectaculoase din sezonul de împerechere.

Numărul include informații despre rudele cangurului, wallabi, quokka sau cangurul de copac, dar și despre animalele care trăiesc alături de el, precum câinele dingo sau vulturul cu coadă pană.

Revista vine însoțită de 2 figurine speciale: Cangurul, personajul principal al numărului și Mica exploratoare, gata să pornească alături de copii în aventuri prin sălbăticie

Colecția „Animale din sălbăticie” stimulează curiozitatea copiilor și îi încurajează să descopere lumea prin joacă, folosind informații atent selectate și activități interactive.

Disponibil de marți, 23 decembrie, la toate chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei, alături de două figurine: Cangurul și Mica exploratoare, numai în colecția Animale din sălbăticie de la DeAgostini. Preț: 29,99 lei.