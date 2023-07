Cristian Tudor Popescu, cunoscutul gazetar, a fost întrebat pe Reddit dacă are de gând să candideze la alegerile prezidențiale de peste un an. Gazetarul a venit cu un răspuns caracteristic său și a precizat că nu are de gând să facă un astfel de pas.

De asemenea, el și-a motivat răspunsul, subliniind că pentru a fi președinte trebuie să știi cum să manipulezi oameni, lucru pe care el nu dorește să-l facă.

„Nu candidez tocmai pentru că știu foarte bine cum trebuie să manipulezi oamenii ca să ajungi președinte. Și nu vreau s-o fac”, a declarat acesta.

Candidat AUR în turul 2

Posibilitatea prezenței unui candidat al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în al doilea tur al alegerilor prezidențiale a fost comentată chiar de către CTP. El a spus că există destule șanse ca un membru al AUR să fie candidat la președinție.

„Probabilitatea ca un candidat AUR să ajungă în turul doi al prezidențialelor e considerabilă. Nu sunt multe procentele AUR, sunt atâtea câte sunt. Există în acest popor un număr de inși, aproximativ constant în timp, care urăsc democrația și nostalgizează dictatura. Care nu dau doi bani pe libertate. Ei sunt votanții lui CV Tudor, PPDD, AUR”, a mai spus CTP.

Kovesi, printre cei care ar putea să-i ia locul lui Klaus Iohannis

Potrivit unui studiu Cult Research, asociația civică a Laurei Codruța Kovesi, fondată de Cătălin Teniță, deputat în Camera Deputaților și fost reprezentant al USR, se află pe primul loc în ceea ce privește încrederea publicului în liderii politici ai națiunii noastre. Ca urmare a acestui fapt, ea este acum văzută de mulți ca o potențială candidată la alegerile prezidențiale din 2024.

„La cât de sinucigași și tembeli suntem noi, da, o merităm pe doamna Kovesi. După ce că a distrus fiecare politician, care mai avea un pic de coloană vertebrală și creier, după ce că a distrus toate afacerile românești și oameni de afaceri români, după ce că are 1000 de dosare, dintre care 999 sunt cu achitări, cred că, stăpânii ei, că nu e doamna Kovesi, trebuie să își ducă la bun sfârșit planul, să nu mai rămână nimic din România. Nu mă mai miră nimic! După ce ai votat Băsescu și Iohannis, votezi pe Kovesi, înseamnă că îți meriți soarta.

Întrebarea este: susținută de cine? Pentru că niciun candidat din România care nu are susținere dintre cele mari, nu poate să iasă președinte. Dacă o va susține PNL și USR, probabil că are șanse.”, a spus Victor Ponta.