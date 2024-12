Întrebat dacă poate spune o dată concretă a alegerilor prezidențiale, Ilie Bolojan a spus că acest lucru nu depinde de el.

Liderul PNL a subliniat că prioritară este constituirea unei majorități stabile, care să adopte măsuri de stabilitate financiară și să pregătească acțiunile necesare pentru accesarea fondurilor europene anul viitor. Acesta a evidențiat importanța menținerii investițiilor, asigurării stabilității în țară și sănătății sistemului democratic din România.

Potrivit lui Bolojan, este de preferat ca un calendar al alegerilor să fie anunțat cât mai curând, ideal la începutul anului viitor. El a spus că un termen rezonabil ar fi lunile martie-aprilie, astfel încât turul al doilea să se finalizeze înainte de sărbătorile de Paște.

Liderul a fost întrebat dacă consideră că ar fi un premier mai bun decât Marcel Ciolacu. Întrebarea a venit în contextul în care, cu câteva săptămâni în urmă, numele său fusese menționat de principalii candidați la alegerile prezidențiale ca o posibilă opțiune pentru funcția de prim-ministru.

Ilie Bolojan a spus, de asemenea, că PSD are dreptul legitim de a-și susține candidatul pentru funcția de prim-ministru, având în vedere că deține cele mai multe mandate parlamentare. Totuși, el a subliniat că acest subiect nu a fost abordat în cadrul negocierilor dintre partide. Acesta a mai precizat că în cadrul negocierilor, nu s-a discutat despre funcția de premier.

Bolojan a subliniat că Marcel Ciolacu ar trebui să reflecteze serios dacă dispune de suficientă energie personală, autoritate și credibilitate pentru a transmite un semnal clar că lucrurile vor fi gestionate diferit.

Astfel, liderul PNL a declarat că, din punctul său de vedere, ar fi lipsit de fair-play să facă comentarii sau să evalueze un candidat în raport cu altul.

”Din acest punct de vedere, eu am spus că PSD, fiind partidul care are cele mai multe mandate, are dreptul să îşi susţină candidatul la funcţia de premier. Acum, discutând foarte deschis, noi suntem în nişte negocieri în momentul de faţă în care nu s-a discutat această chestiune, ar fi din punctul meu de vedere, lipsit de fair-play să mă apuc să fac comentarii, să dau note unui candidat sau altul, dar este clar că domnul Marcel Ciolacu trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de combustibil personal, rezerva de autoritate şi de credibilitate pentru a da un semnal că lucrurile vor fi făcute altfel, că lucrurile vor fi făcute mai bine. Dar aceasta este o chestiune care ţine de Partidul Social Democrat şi de dânsul şi n-ar fi deci corect din partea mea să vin acum într-o emisiune şi să dau note unor parteneri”, a spus acesta.