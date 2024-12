Premierul României, Marcel Ciolacu, a participat la jocul „Am / N-am”, un joc foarte popular printre utilizatorii rețelei sociale TikTok:

„Am / N-am zburat cu avionul privat?” – „Am.”

„Am / N-am plâns la un meci de fotbal?” – „N-am.”

„Am / N-am băgat România în Schengen?” – „Am.”

„Am / N-am mâncat dulciuri pe ascuns?” – „Am.”

„Am / N-am ridicat tonul la colegii de partid?” – „Am.”

„Am / N-am râs la o glumă despre mine?” – „Am. Ohooo, la multe.”

„Am / N-am băgat România în programul Visa Waiver?” – „Am.”

„Am / N-am avut un moment jenant în fața camerei?” – „Am.”

Practic, premierul României a răspuns într-un mod relaxat și glumeț la întrebări, încercând să se apropie de tinerii români care folosesc TikTok.

Deși a recunoscut că a zburat cu un avion privat, Marcel Ciolacu nu a prezentat „chitanțele” și „facturile” pe care le promisese în campania electorală ca să dovedească faptul că și-a plătit singur călătoria. La sfârșitul lunii noiembrie, el a spus că are toate documentele necesare pentru a demonstra acest lucru, după ce a fost publicat un document care arată că în anul 2022 a zburat la Madrid, Spania, cu un avion privat plătit de Nordis.

„Vorbim de bani privați, nu vorbim de altceva. Sunt decizii pe care le-am luat eu în viață, unele bune, unele rele. Toate plățile sunt făcute legal, ori prin ordin de plată ori direct. Am chitanțele datate, facturile”, spunea el în acel an.

Potrivit presei naționale, Marcel Ciolacu a zburat la Madrid, Spania, pe 3 mai 2022, împreună cu Sorina Stan (Docuz), într-un avion privat închiriat de Nordis. Tot în avion au fost și Alfred Simonis cu soția sa, Sorin Grindeanu, precum și Laura Vicol cu soțul ei, Vladimir Ciorbă, co-acționar Nordis. După apariția acestor informațiilor în spațiul public, social-democratul a spus că nu vrea să comenteze lista persoanelor prezente la bord.

„Nu vreau să comentez nici cât de corecte sunt listele (nr. cu cei prezenți la bordul aeronavei). Nu vreau să intru (nr. în subiect). Eu niciodată în viața mea nu am călătorit pe banii altcuiva sau să am o vacanță plătită de altcineva. A fost o regula simpla a mea și a familiei mele. Nu am furat niciodată, nu am făcut niciun compromis care sa-mi dăuneze”, a zis el.