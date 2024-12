Potrivit lui Ilie Bolojan, PNL nu a decis încă pe cine va susține la alegerile prezidențiale, dar consideră că trebuie să învețe din lecțiile trecutului. Prima lecție ar fi să încerce să susțină un număr mai restrâns de candidați deoarece fiecare partid politic care merge cu un candidat propriu sau dacă există un număr prea mare de candidați riscă să disipeze voturile, ceea ce face impredictibil candidatul care intră în turul al doilea.

Este posibil ca un candidat susținut de partidele antisistem să ajungă în turul al doilea, iar celălalt candidat ar trebui să fie unul predictibil și bine pregătit. Din punctul lui de vedere, responsabilitatea partidelor politice mari în perioada următoare, cel mai târziu până la jumătatea lunii ianuarie, este de a face analize serioase pentru a identifica candidații care pot atrage voturi, care pot reprezenta România cu demnitate în relațiile externe și care pot menține țara pe un curs predictibil. După finalizarea analizelor, ar trebui să ia o decizie.

Momentan, el nu exclude posibilitatea ca PNL să susțină candidatura lui Nicușor Dan. Primarul general al Capitalei chiar l-a sunat pentru a-l informa că se înscrie în competiția electorală.

Acum, însă, cel mai important lucru pentru România este un guvern stabil și măsuri imediate pentru a stabiliza mecanismele financiar-bugetare, având în vedere deficitul mare și dobânzile ridicate, precum și ratele pentru creditele anterioare, care fac țara vulnerabilă din punct de vedere economic.

„PNL nu a luat o decizie în acest sens, dar cred că trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Prima lecție e să încercăm să susținem un număr mai restrâns de candidați. A merge fiecare partid cu un candidat propriu sau a fi mult mai mulți candidați disipează voturile și nu face decât să facă impredictibil candidatul care intră în turul al doilea. Vom avea un candidat susținut de partidele antisistem, care cu mare probabilitate va fi în turul al doilea, și un alt candidat.

Ar fi bine ca acest candidat să fie unul care este predictibil, care este un om așezat. Eu cred că responsabilitatea partidelor mari este în perioada următoare, cel mai târziu până la jumătatea lunii ianuarie, este să facă analize serioase, să vadă cine sunt candidații care pot aduna electorale, care pot reprezenta România cu demnitate în relațiile externe, care pot să țină țara noastră pe un curs predictibil și, după finalizarea acestor analize, să ia o decizie în cunoștință de cauză.

Deci nu exclud o posibilă susținere pentru candidatura domnului Nicușor Dan, dar trebuie să facem aceste analize, este o chestiune de seriozitate. În mod evident, fiind într-o coaliție, se va discuta despre susținerea, pe cât posibil, a unui candidat de către această coaliție de guvernare. Asta pentru că dacă nu am face această chestiune am fi în situația în care conflictele dintre candidații partidelor care sunt în coaliție în alegerile prezidențiale s-ar transforma în conflicte între partide, așa cum s-a întâmplat și în alegerile anterioare și nu am face decât să generăm instabilitate.

Dacă țara noastră are nevoie de ceva, cea mai mare urgență în perioada următoare înseamnă un guvern stabil și măsuri imediate pentru a stabiliza mecanismele financiar-bugetare. Fără aceste chestiuni, pe fondul deficitului mare pe care îl avem, a dobânzilor mari pe care le plătim, a ratelor pe care trebuie să le achităm pentru creditele pe care le-am luat în anii anteriori, suntem foarte vulnerabili din punct de vedere al echilibrelor economice”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru HotNews.ro.