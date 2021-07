Premierul Florin Cîţu a transmis, joi seară, un mesaj de stabilitate pieţelor financiare, partenerilor externi şi investitorilor. ”România este guvernată bine, planul de reformă continuă”, a transmis Florin Cîţu. Acesta a anunţat ă PNRR o să fie aprobat, împreună cu al altor 12 ţări, în septembrie.

”Vreau să dau mesaj pieţelor financiare şi partenerilor externi că România este guvernată bine, planul de reformă continuă PNRR o să fie aprobat, împreună cu al altor 12 ţări, deci nu suntem singurii, în septembrie. O să ne asigurăm că o să fie un PNRR aprobat bun, în care să putem să luăm toţi cei 29, 2 miliarde”, a declarat, joi seară, la Craiova, Florin Cîţu.

Acesta a precizat că în următoarele 45 de zile va îndeplini funcţia de ministru al Finanţelor şi va transmite partenerilor externi că România continuă reformele care au dus la cea mai mare creştere economică.

Ce spune Florin Cîțu după ce l-a revocat pe ministrul Finanțelor?

Premierul Florin Cîţu a precizat joi, că a început evaluarea membrilor Cabinetului său cu portofoliul unde el a propus ministrul, adică la Ministerul Finanţelor, pentru că, susţine şeful Guvernului, ”dacă nu ai curajul să îţi faci propria analiză atunci nu mai începi”.

”În primul rând am făcut ce am promis. Am spus că voi face o analiză a tuturor ministerelor şi era normal să încep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul şi dacă nu ai curajul să îţi faci propria analiză atunci nu mai începi cu această analiză. Am făcut o analiză a acestui portofoliu, decizia am luat-o marţi.

I-am spus domnului ministru (Alexandru Nazare) să îşi dea demisia, am anunţat liderii coaliţiei. Aseară m-a anunţat că nu îşi dă demisia şi am mers mai departe cu planul de revocare. Este important ca proiectele să continue într-un ritm alert, pentru că este nevoie de ele pentru România.

Contează cel mai mult ca echipa guvernamentală să performeze, nu este vorba despre numele unui ministru x sau y, ci despre toată echipa, iar responsabilitatea mea este ca toată echipa să performeze. Iar atunci când văd că avem undeva dificultăţi în a performa nu voi da înapoi pentru a lua decizia cea mai bună pentru români”, a spus Florin Cîţu.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României