Călin Georgescu, exclus de la prezidențiale? Nicușor Dan a fost întrebat dacă probele disponibile în prezent în spațiul public sunt suficiente pentru ca CCR să îl excludă pe Călin Georgescu din cursa prezidențială.

Întrebat dacă se așteaptă ca Diana Șoșoacă și Călin Georgescu să fie excluși din cursa electorală, edilul a afirmat că, în opinia sa, CCR ar trebui să fie consecventă și să o elimine pe Diana Șoșoacă. Totuși, în privința lui Călin Georgescu, a evitat să se pronunțe.

Primarul general al Capitalei a fost întrebat, de asemenea, dacă își dorește ca Georgescu să rămână în cursa prezidențială sau dacă ar prefera o confruntare directă cu acesta.

Întrebat dacă este intimidat de perspectiva unei confruntări cu un politician apreciat pentru abilitățile sale retorice și oratorice, Nicușor Dan a afirmat:

Primarul general al Capitalei a încercat să explice motivele pentru care Călin Georgescu este perceput ca un candidat antisistem, în ciuda faptului că a ocupat funcții în diverse ministere.

Nicușor Dan a subliniat nemulţumirea oamenilor faţă de clasa politică, care este una de lungă durată şi a crescut în timp. Potrivit acestuia, până la apariţia lui Georgescu, cei revoltaţi nu au avut impresia că actuala clasă politică aflată la putere, reprezentată de PSD şi PNL, ar putea fi învinsă.

El a subliniat că Georgescu, un candidat independent despre care oamenii nu erau iniţial bine informaţi, a reuşit să câştige susţinere printr-o campanie agresivă şi inteligentă din punct de vedere tehnologic, desfăşurată în special pe TikTok.

Edilul a spus că și el se consideră, ”într-o oarecare măsură”, un politician anti-sistem. Acesta a spus că, deşi a ocupat o funcţie publică şi a colaborat cu alte autorităţi în calitate de primar al Capitalei, activitatea sa anterioară demonstrează o atitudine critică faţă de sistem, având în vedere numeroasele procese intentate împotriva statului.

”Într-o oarecare măsură, da, dar am fost primarul Capitalei, asta înseamnă că am exercitat o funcţie publică, am fost în dialog cu celelalte autorităţi, nu o să neg lucrul ăsta. Însă am în spate o activitate în care am dat statul în judecată de câteva sute de ori. Am încercat din poziţia mea care s-a văzut mai mult atunci decât acum, să contest modul în care funcţionează defectuos statul, să repar ilegalităţi. Am făcut asta şi din poziţia de primar, în contradicţie cu, de exemplu, Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu prefectul şi cu alte autorităţi, numai că din poziţia de primar s-au văzut mai mult kilometri de linie de tramvai şi toate astea”, a explicat Nicușor Dan.