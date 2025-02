Situația politică din România a fost adusă în atenția internațională după declarațiile vicepreședintelui SUA, JD Vance, la Conferința de Securitate de la München. Acesta a criticat anularea alegerilor prezidențiale și a pus sub semnul întrebării soliditatea democrației românești.

În urma acestor afirmații, Călin Georgescu a avut o reacție publică, acuzând clasa politică de la București și solicitând măsuri pentru recâștigarea legitimității democratice. Reacția sa a intensificat dezbaterea internă privind direcția politică a țării și influențele externe asupra deciziilor naționale.

În cadrul Conferinței de Securitate de la München, vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a abordat situația democratică din România, făcând referire la anularea alegerilor prezidențiale și la vulnerabilitatea procesului electoral.

Acesta a ridicat semne de întrebare cu privire la stabilitatea sistemului politic și la influențele externe care ar putea afecta democrația din țară.

Oficialul american a evidențiat astfel fragilitatea mecanismelor democratice și a transmis un mesaj ferm privind necesitatea unor reforme.

În urma declarațiilor lui Vance, Călin Georgescu a reacționat printr-un mesaj publicat pe X, în care a criticat dur clasa politică din România. Acesta a susținut că politicienii au afectat democrația și trebuie să ia măsuri pentru a o restaura.

We are not allowed to forget; on the contrary, we have the obligation to point out:

1. Where is the gold, where is Romania’s treasure, stolen in the Netherlands?

2. Where did the money, the BILLIONS OF EUROS from the so-called COVID pandemic, go?

3. The United States, through… pic.twitter.com/5Vwcm07nYX

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) February 15, 2025