Călin Georgescu a declarat că, la Curtea de Apel București, a avut loc termenul în dosarul prin care a solicitat reluarea alegerilor din turul al doilea, acestea fiind oprite, în opinia sa, în mod abuziv. El a subliniat că nicio instituție nu a prezentat dovezi privind ingerințe străine în procesul electoral.

Acesta a mai precizat că instanța a acordat un nou termen de judecată pentru data de 13 ianuarie 2025.

Totodată, el a susținut că actualul președinte, pe care l-a numit ilegitim, a format un guvern pe care îl consideră la fel de ilegitim.

„Dragii mei, bună seara! Astăzi a avut loc la Curtea de Apel București termenul în dosarul prin care am cerut reluarea alegerilor din turul 2. Respectiv de acolo de unde au fost oprite în mod abuziv. Nicio instituție nu a putut prezenta dovezi cu privire la ingerințe străine. Niciuna.

Într-unul de avocații mei am cerut raportul ANAF cu privire la singura ingerință cunoscută în alegerile prezidențiale și anume cea a Partidului Național Liberal. Am primit un nou termen de judecată pe data de 13 ianuarie 2025 și vom avea în curând un verdict în favoarea poporului nostru. Tot astăzi am aflat că președintele ilegitim a instaurat un guvern la fel de ilegitim.

O haită politică s-a jucat cu democrația și se joacă. Această haită va descoperi foarte curând că există un cost al acestor decizii pe care le iau acum și le atrag atenția că acest cost nu se va evalua în bani, ci în ani și ani de pușcărie. Pentru că îmi pare că haita politică a luat decizii care nu sunt în interesul poporului nostru.

Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, ați reușit să inventați un guvern bazat pe minciună, pe fraudă, pe corupție, adică toate calitățile în ghilimele pe care nu ni le dorim ca popor și pe care vedem că Uniunea Europeană pare că le apreciază tacit prin lipsa lor de reacție, reacție pe care nu o vedem cel puțin în spațiul public. Voi, politicienii, veți spune din nou că vă simțiți amenințați? Eu spun așa, a trebuit să vă fie frică, frică de acest popor. Acest popor a mai răsturnat regimuri care erau prea sigure de ele.

Voi sunteți doar hiene, poporul este leu și știm cine este regele junglei. Poporul este leul junglei voastre politice. Alături de Klaus Iohannis, voi toți ați amenințat integritatea morală, teritorială și financiară a României.

De aceea vă garantez că veți regreta orice decizie pe care ați luat-o sau o veți lua în detrimentul țării și al poporului român”, a transmis el.