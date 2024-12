Călin Georgescu s-a născut pe 26 martie 1962, în București, în pitorescul cartier Cotroceni, cunoscut pentru istoria și farmecul său arhitectural. Provenind dintr-o familie cu rădăcini puternic ancorate în tradiția ortodoxă, bunicii săi au fost toți preoți ortodocși, reflectând o moștenire spirituală profundă.

Cu toate acestea, tatăl său, Scarlat Georgescu, a ales un alt drum profesional, fiind inginer agronom. Acesta s-a remarcat ca autor al unui manual de cadastru funciar dedicat liceelor agricole, un material didactic de referință utilizat pe scară largă în perioada regimului comunist.

În cadrul emisiunii de la Gândul, acesta a fost întrebat cum răspunde acuzațiilor de antisemitism. Candidatul la alegerile prezidențiale spune că aceste acuzații sunt nefondate.

El a subliniat că este creștin „prin sânge și formare” și că acest fapt este incompatibil cu orice formă de antisemitism. Georgescu a adăugat că proveniența sa dintr-o familie cu o lungă tradiție ortodoxă, în care toți bunicii săi au fost preoți, îi susține această poziție. De asemenea, el a menționat că tatăl său a avut o carieră în armată, înainte de a deveni inginer.

„Eu nu sunt anti-semit. Eu sunt creștin prin sânge, prin formarea mea, deci nu am cum să fiu anti-semit. Toți bunicii mei au fost preoți ortodocși, în afară de tata care a fost militar și apoi s-a orientat către inginerie. Aici este țara noastră, nu am primit-o în dar nici de la Bruxelles, nici de la Washington, am primit-o în dar de la Dumnezeu, prin puterea iubirii. Asta este un fapt și fiind așa, totul se poate discuta, pentru că sunt în țara mea. Nu poate să vină cineva din afară să îmi spună ce să fac. Eu îi respect total, dacă ei mă respectă pe mine”, a conchis Georgescu.