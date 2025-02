Călin Georgescu a spus că Anthony Blinken din administrația Biden, Uniunea Europeană și interesele financiare externe au avut un rol crucial în acest proces. Candidatul independent a subliniat că, în viziunea sa, întreaga intervenție politică a fost alimentată de un interes comun de a-l opri de la a deveni o piedică pentru ceea ce el numește un sistem financiar global corupt.

În cadrul interviului, Georgescu a dezvăluit că Lasconi și fostul președinte Băsescu au recunoscut că a existat o intervenție politică pentru anularea alegerilor, iar un alt nume important menționat a fost Thierry Breton, fostul comisar european.

El a subliniat că rețeaua lui George Soroș, care are o influență semnificativă în România din 1990, a fost responsabilă pentru subminarea democrației și a culturii românești. Georgescu a declarat că intenționează să înlăture complet această rețea, pe care o consideră dăunătoare pentru țară și pentru poporul român.

„Thierry, Thierry Breton, a spus, fostul comisar european. (…) El a spus, am citatul aici: am făcut-o în România, posibil să anulăm alegerile și în Germania. (…) Rețeaua lui Soroș din România va fi blocată, cu siguranță, pentru că a provocat o mulțime de lucruri rele pentru țara mea și pentru oamenii mei”, a mai spus Georgescu.

Conform acestuia, în momentul în care va ajunge la Cotroceni, va acționa imediat pentru a elimina influențele externe și pentru a proteja valorile tradiționale ale României.

Amintim că Georgescu a vorbit cu Mario Nawfal în mai multe interviuri. Declarațiile acestuia pot fi vizualizate aici.

