Bursa de Valori București (BVB) vrea să deschidă o nouă bursă de valori în Republica Moldova, numită Bursa de Valori Chișinău. Statul moldovean va fi acționar și va deține o parte din această bursă. BVB lucrează împreună cu autoritățile din Republica Moldova și alți parteneri pentru a crea această bursă.

BVB se bazează pe experiența sa de 30 de ani pentru a ajuta la construirea unei burse moderne în Republica Moldova. Scopul este să dezvolte o piață de capital puternică, care să sprijine economia țării vecine și să întărească legăturile economice dintre România și Republica Moldova. BVB își dorește să ofere companiilor din Republica Moldova posibilitatea de a obține finanțare, astfel încât să devină lideri regionali alături de companiile din România.

BVB consideră că economia țării vecine are un potențial mare de creștere și că această inițiativă va ajuta la valorificarea lui. În viitor, vor fi oferite mai multe detalii pe măsură ce proiectul avansează.

Proiectul reprezintă o mare oportunitate pentru antreprenorii locali și pentru economia țării. Noua bursă le va permite cetățenilor să investească în diverse instrumente financiare, cum ar fi fondurile de pensii private și asigurările. Totodată, companiile din țara vecină vor putea atrage bani de la investitori din România și din alte țări, folosind tehnologii moderne pentru tranzacții.

Proiectul are ca scop și atragerea unor investitori mari, la nivel global, care vor ajuta companiile moldovenești să intre pe piețele internaționale și să fie conectate cu economia europeană. Parteneriatul cu Bursa de Valori București va aduce Republicii Moldova experiență și recunoaștere internațională, ceea ce va ajuta la creșterea economiei și la colaborarea cu alte țări din regiune.

„Asta ne va permite să influențăm direcția de dezvoltare a Bursei și să menținem ferm angajamentul dezvoltării pieței de capital în Moldova. Magnitudinea acestui pas, odată realizat, este de nedescris. Potențial, o transformare fundamentală pentru întreaga noastră economie. Este o veste excelentă care deschide noi oportunități de dezvoltare pentru antreprenorii noștri.

Bursa de Valori este acel loc civilizat, transparent, de întâlnire între antreprenor și investitor. Doar având acces la o bursă, orice cetățean poate deveni investitor. O bursă oferă oricui posibilitatea să-și multiplice economiile mult mai rapid decât un depozit bancar. Parteneriatul cu Bursa de Valori București, o instituție prestigioasă, aduce expertiză și credibilitate internațională pieței noastre de capital.

Este un proiect strategic la care am muncit de zor timp de peste un an de zile împreună cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Finantelor al Republicii Moldova. An după an construim tot mai multe conexiuni peste Prut. Poduri, rețele energetice, de comunicație. Acest pas transformațional, odată dus până la capăt, va servi necesitățile economiei și fiecărui cetățean”, a explicat Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării din Republica Moldova.