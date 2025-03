Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că ONG-urile de mediu care blochează proiectele strategice ale României trebuie să plătească despăgubiri pentru daunele provocate. Burduja a solicitat tuturor directorilor companiilor naționale din energie să solicite daune maxime în instanță împotriva organizațiilor care acționează cu rea-credință pentru a împiedica finalizarea acestor proiecte.

Potrivit ministrului, există zece hidrocentrale cu o capacitate de 700 MW care sunt aproape finalizate (98%) și care au fost blocate de activiștii de mediu.

Într-o postare pe Facebook, Burduja a făcut referire la un caz similar din SUA, unde un tribunal american a decis ca ONG-ul Greenpeace să plătească 660 de milioane de dolari pentru blocarea ilegală a unui proiect energetic strategic.

Acesta a subliniat și exemple din România, menționând proiectele strategice blocate de activiști, precum Neptun Deep (peste 4 miliarde de euro investiție) și hidrocentralele, inclusiv hidrocentrala Răstolița, cu o investiție de 1,4 miliarde de lei.

Ministrul consideră că acțiunile ONG-urilor nu au ca scop protecția mediului, ci mai degrabă blocarea dezvoltării naționale și a securității energetice.

De asemenea, el a subliniat că blocajele artificiale cauzează pierderi financiare, locuri de muncă și securitate energetică României. Ministrul a anunțat că guvernul lucrează la o propunere de act normativ pentru accelerarea și deblocarea proiectelor strategice care au un grad ridicat de execuție.

Sebastian Burduja a scris pe Facebook că ONG-urile care blochează proiectele energetice strategice, precum cele din România, nu protejează mediul, ci sabotează dezvoltarea națională, cerând acțiuni legale împotriva acestora pentru daune. El a accentuat necesitatea accelerării proiectelor energetice și a adoptării unor măsuri legislative pentru deblocarea investițiilor esențiale pentru securitatea energetică a țării. Mai jos declarația integrală.

„Un tribunal american a decis: ONG-ul Greenpeace trebuie să plătească 660 de milioane de dolari pentru blocarea ilegală a unui proiect energetic strategic. 660 de milioane USD!

Nu e un caz izolat. De la Neptun Deep (peste 4 miliarde de euro investiție) la hidrocentralele noastre (1,4 miliarde de lei investiție la hidrocentrala Răstolița), proiectele energetice strategice ale României sunt atacate sistematic în instanță de ONG-uri de mediu.

Oare chiar toate investițiile românești sunt nocive pentru mediu? Oare o investiție finalizată în proporție de până la 98% are un impact atât de grav asupra mediului prin ultimele două procente rămase de executat, de zeci de ani? Gazul rusesc, când se importa în România, nu era poluant? Nu era toxic? De ce nu protestau aceste ONG-uri atunci? De ce nu au protestat când au eșuat cele două petroliere rusești cu mii de tone de păcură în Marea Neagră, cauzând, acum doar câteva luni, o tragedie majoră pentru ecosistemul marin?

Este clar: România trebuie să se apere cu toate forțele. Aceste acțiuni în instanță NU sunt, de obicei, despre protecția mediului, ci despre blocarea dezvoltării naționale și a securității noastre energetice. Tactici de hărțuire, procese intentate cu rea-credință, avocați foarte bine plătiți – toate par că fac parte dintr-un plan de sabotare a independenței noastre.

Le solicit public tuturor directorilor companiilor naționale din energie să ceară în instanță daune-interese în cuantum maxim împotriva ONG-urilor care introduc acțiuni cu rea-credință! Cine greșește plătește. Așa e normal.

Până acum am câștigat toate procesele importante și am reușit să avansăm și cu Neptun Deep, și cu hidrocentralele începute înainte de 1989 și blocate de ani de zile.

Fiecare blocaj artificial costă România bani, locuri de muncă și securitate energetică. Patriotismul energetic înseamnă fapte, nu vorbe! Înseamnă să trecem la măsuri ofensive care să consolideze producția de energie electrică și termică, după ani de zile de întârzieri, ezitări, blocaje. România are nevoie de gaze, de hidrocentrale, de cărbune, de regenerabile, de investiții strategice. Are nevoie de toate.

Lucrăm la o propunere de act normativ, în premieră, pentru deblocarea și accelerarea majoră a proiectelor începute, cu grad ridicat de execuție. Sunt peste zece hidrocentrale, cu o valoare cumulată a investițiilor de aproape 12 miliarde de lei, mare parte bani deja cheltuiți de statul român. Vorbim despre peste 700MW, cu un stadiu de execuție de până la 98%.

Nu ne vom opri! Să fie clar: cine vrea să țină România în întuneric, va fi tras la răspundere. Pentru că așa e moral și normal. Înainte, împreună!”