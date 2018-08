Bulgaria face paşi spre aderarea la euro. Ce face România? Răspunsul BNR

Bucureştiul şi Sofia nu sunt într-o competiţie din acest punct de vedere. Fiecare ţară are specificul ei şi, cel mai prudent pentru România este să nu se grăbească, afirmă la RFI Adrian Vasilescu. Consilierul guverantorului BNR argumentează că şi alte ţări din regiune sunt în aşteptare, deşi economii precum Cehia ar putea oricând să facă pasul spre moneda unică europeană:

“Bulgaria are o strategie proprie şi România are strategia ei, diferită. Bulgaria vine dintr-o altă zonă, a Consiliului Monetar. A avut to timpul un sistem de piaţă strânsă, pe când noi am avut totuşi o piaţă liberă. (...) Gândiţi-vă că în jurul nostru nici Ungaria nu are o dată fixă. Nici Polonia nu are o dată fixă. Nici Cehia. Sunt prudenţi.(...) Pornim să facem strategia fără să stabilim o dată a intrării. Părerea personală este că nu trebuie să ne grăbim.”

SURSA: RFI