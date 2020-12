BREAKING NEWS: Klaus Iohannis a semnat decretul. El este noul premier al României

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din funcţia de premier şi îl desemnează prim-ministru interimar pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă.

Ludovic Orban, preşedintele liberalilor, a anunţat, luni seară, că îşi depune mandatul de prim-ministru.

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din funcţia de prim-ministru al României. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 şi ale art. 107 alin. (3) din Constituţie, preşedintele României l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe domnul Nicolae-Ionel Ciucă, pentru a îndeplini atribuţiile prim-ministrului până la formarea noului Guvern”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

El a explicat că decizia sa are un obiectiv precis – demararea negocierilor pentru un nou guvern în urma rezultatelor înregistrate la alegerile parlamentare de duminică.

„Cetăţenii români şi-au exprimat votul în cadrul alegerilor pentru Parlamentul României. Am luat decizia astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis: odată exprimată voinţa cetăţenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voinţa cetăţenilor români care-şi doresc modernizarea României şi dezvoltarea României. Şi decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar – că nu mă cramponez de funcţia de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formaţiunile politice de centru-dreapta care susţin cu claritate orientarea euroatlantică a României şi care vor să utilizeze, cu adevărat, toate resursele pe care le va avea România la dispoziţie şi, de asemenea, să fructifice oportunităţile pentru a putea să crească calitatea vieţii pentru fiecare dintre cetăţenii României”, a arătat Ludovic Orban.

El a subliniat că îşi încheie mandatul de premier după un an şi o lună, perioadă în care „România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii, alături de ceilalţi cetăţeni ai lumii, s-au confruntat cu o pandemie şi cu o criză economică fără precedent”.

„Am încercat să-mi facă datoria faţă de România şi plec din funcţia de premier cu conştiinţa datoriei împlinite. Tot ce a fost omeneşte posibil – atât eu, cât şi colegii mei din echipa guvernamentală – am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provocările cu care s-a confruntat România”, a adăugat Orban.

Referitor la următorul guvern, el a spus că obiectivul său este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD.