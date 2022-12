CEO Farmec, Mircea Trudean a vorbit cu cei de la Capital despre mai multe aspecte ale companiei, printre care se numără: cifra de afaceri, provocări, investiții din anul curent.

Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2022?

Cu toate că primul trimestru al acestui an a fost marcat de o atitudine reținută din partea consumatorilor pe fondul unei perioade de incertitudini cauzate de situația internațională și a scumpirilor de la început de an, am reușit să recuperăm prin creșterea volumului de vânzări în Q2 și estimăm astfel o cifră de afaceri de 58 milioane euro, în creștere față de 2021. Pentru a depăși în continuare provocările acestui an și a menține cifrele pe un trend ascendent, ne continuăm strategia de dezvoltare și modernizare a portofoliului, precum și extinderea pe noi piețe și canale, cum ar fi platforma Amazon.

Care este bugetul de investiții pentru acest an?

Investițiile reprezintă cheia succesului în acest moment, motiv pentru care am alocat anul acesta o sumă de 2,7 milioane euro direcționată către cercetare, marketing, producție si digitalizare.

Încrederea pe care consumatorii noștri o acordă produselor reprezintă pentru noi cea mai mare încurajare, nu vrem sa ii dezamagim, stilul de viață și nevoile lor, ne inspira pentru a continua să inovăm. De aceea, anual, alocăm o sumă de peste 230 mii euro în cercetarea și dezvoltarea de formule noi, astfel încât să putem tine cont de ultimele descoperiri în domeniu.

Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

Ne dorim să venim cât mai aproape de nevoile consumatorilor pentru a poziționa în centru cercetarea și eficiența produselor. În acest an am relansat două game cheie, Gerovital H3 Evolution și Farmec, în urma unor investiții de 450 de mii de euro, respectiv 500 de mii de euro. În plus, ne-am extins portofoliul cu două game noi, Gerovital Măști cu Hidrogel și o gama destinata Generației Z, Gerovital Must Have. Vorbim în total despre un număr de 16 produse noi, care conțin ingrediente active, formule eficiente și răspund nevoilor pieței.

În plus, Farmec duce mai departe campania de responsabilitate socială „Ai grijă de natură așa cum ai grijă de tine”, extinsă în 2021 în toate magazinele de brand Farmec și Gerovital din țară, care oferă consumatorilor posibilitatea de a returna ambalajele la punctele de colectare selectivă și a încheia, astfel, ciclul de viață al produselor.

Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Impredictibilitatea economică este una dintre principalele provocări cu care ne confruntăm în acest moment. Totuși, compania Farmec a traversat de-a lungul istoriei multe perioade de criză și de tranziție, cei mai semnificativi ani, fiind anii 90 cand a avut loc trecerea la o economie de piață liberă, plus procesul de privatizare. Însă compania, a depășit orice provocare datorită „fundației bune” construită pe respectul fata de calitatea produselor, onestitatea business-ului și orientarea spre inovație și performanță, tinând întotdeauna cont de nevoile consumatorilor.

Totodată, ne impactează și întârzierile din lanțurile de aprovizionare, întrucât materiile prime, ambalajele, ajung greu și cu multă incertitudine, ceea ce ne îngreunează planificarea. Nu în ultimul rând, inflația, creșterea prețurilor la energie și carburanți sunt o provocare serioasă pentru un producător român, deoarece aceste probleme se răsfrâng pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producție, până la logistică, având inclusiv distribuție proprie. Totuși, încercăm să găsim soluții astfel încât consumatorii noștri să nu resimtă cel mai puțin efectele acestei perioade, iar în acest sens ne vom concentra asupra obiectivelor setate pentru anul în curs.

Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

Una dintre cele mai importante realizări este faptul că am trecut cu bine peste perioada dificilă din punct de vedere economic pe care România a înfruntat-o din ultimii ani. Totodată, putem spune că am reușit să ne adaptăm oferta către nevoile consumatorilor noștri și să rămânem competitivi din punct de vedere al prețurilor în contextul economic instabil. Nu în ultimul rând, menționăm și intrarea pe un nou segment de consumatori cu gama Gerovital Must Have, respectiv Generația Z.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Farmec este creat și iubit de români.