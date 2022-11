Este informația momentului la nivel național privind majorarea pensiilor, după ce Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a explicat că liberalii doresc să ofere românilor cu pensii mici un bonus suplimentar, separat de creșterea pensiilor de care vor beneficia toți românii.

Vestea serii pentru toți românii cu pensii mici. Se dau mai mulți bani. Au anunțat chiar acum

În cadrul discuțiilor de la TVR 3, s-a ajuns și la subiectul prin care liberalii doresc o repartizare separată de bani către cei cu pensii foarte mici. Liberalul invitat în platou a explicat despre ce este vorba.

„Nu neapărat, gradual, toți românii au acest drept al creșterii pensiilor , dar evident că există o foarte mare diferență la modul de a suportă creșterea prețurilor din ultima vreme, rata inflației, energia, de către un pensionar de exemplu care în momentul de față are o pensie de 1500 de lei față de unul care are 5000 de lei pensie.

De aceea, în momentul de față un algoritm care să descrie niște praguri pentru aceste surplusuri, aceste beneficii sau aceste sume, one off cum le spun finanțiștii ar trebui să existe, pentru că aceste beneficii suplimentare de tip one off se pot acorda gradual, în funcție de cuantumul fiecărei pensii”, a explicat Ionuț Stroe la TVR 3.

Românii cu pensii modeste vor fi ajutați mai mult

Astfel, conform noilor discuții din coaliția de guvernare, românii cu cele mai mici pensii vor fi ajutați cel mai mult, cu toate că în practică suma cu care vor crește pensiile mai mari ar putea fi mai ridicată decât pentru cei care au venituri mai mici.

„În cuantum s-ar putea că suma celui cu pensie mai mare să fie mai mare decât a celui oferită celui mai mic, dar în termini reali cel cu pensie mai mică va fi cel mai ajutat. 6 procente dintr-o anumită suma s-ar putea să reprezinte mai mult decât 15 % dintr-o sumă mai mică”, a mai completat Ionuț Stroe care a vorbit și despre acordarea unor bonusuri pentru cei care au pensii mici.

„Calculele și datele tehnice le vom oferi după ce vom lua decizia în Coaliție, apropos de cât și cum vor crește pensile fiecărei categorii , în funcție de niște praguri pe care le putem fixă împreună și cred că, per ansamblu, toți pensionarii în momentul în care vom lua această decizie vor fi mulțumiți”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Ce bonusuri vor primi românii la pensie?

Ionuț Stroe a mai explicat și cât va fi alocat acelor bonusuri pentru românii cu pensiile mici.

„Nu va pot oferi eu aceste calcule, cu siguranța Ministerul Muncii poate să o facă , este doar o schemă, doar o propunere pe care am avut-o în PNL, pentru a avansa și public și în cadrul discuțiilor coaliției această creștere de 15%.

Din punctul meu de vedere, și acest lucru probabil va fi confirmat și de Ministerul Muncii și de Ministerul de Finanțe , este o formulă echitabilă în aceste vremuri dificile, în felul acesta am ajută pe cei care traversează această perioada de criză mondială mai mult și am proteja în felul acesta puterea de cumpărare a tuturor vârstnicilor, nu numai celor care datorită contribuției, muncii, au pensii ceva mai mari”, a mai transmis Stroe.

În cadrul interviului televizat, moderatorul a reiterat informația că noua abordare privind majorarea pensiilor este unică, în ideea în care liberalii nu au mai avut această propunere până acum, o creștere diferențiată a pensiilor, fără a încălca principiile constituționale.

„În momentul de față această soluție este una constituțională, trăim vremuri dificile, trăim vremuri care necesită soluții speciale și ii asigurăm pe toți că din punctul nostru de vedere până la final, această creștere a pensiilor va fi resimțită de toată lumea. Pană la urmă, este vorba de un anume cuantum care se adaugă la veniturile deja existente în plata, decât să crești în mod uniform pensiile și să ai creșteri enorme care deja au pensii foarte mari”, a conchis purtătorul de cuvânt al PNL.