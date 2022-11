Premierul Nicolae Ciucă a făcut câteva precizări cu privire la majorarea pensiilor, a salariilor, a ajutoarelor sociale și a vorbit, totodată, despre scenariul ce se prefigurează pentru anul 2023. Guvernul Ciucă a declarat că pregătește o schemă de ajutor pentru românii din categorii defavorizate, a anunțat, marți, 15 noiembrie, șeful Executivului.

Se lucrează la majorarea pensiilor!

„(…) Discutăm și despre analiza pe care o facem la nivelul coaliției, să putem să ajutăm la compensarea inflației, care a depășit 15%. Trebuie să ne asigurăm ca cei cu venituri mici să poată depăși această perioadă”, a declarat Nicolae Ciucă.

De asemenea, oficialul de la Palatul Victoria a făcut câteva precizări și despre majorarea pensiilor. „(…) Se lucrează pe baza prognozelor să asigurăm creșterea pensiilor. Este în analiză și pentru cei care au pensii mai mici, să putem asigura o pensie graduală”, a mai spus prim-ministrul Ciucă. În acest moment, Executivul elaborează o schemă care va majora pensiile cu 15%.

„În acest moment se lucrează la nivelul structurilor de specialitate, astfel încât să asigurăm aceea anvelopă de 15% din buget. Sigur, ne dorim să asigurăm un venit crescut pentru cei cu pensiile cele mai mici”, a mai transmis liderul PNL.

România a înregistrat o creștere economică în T3

Ciucă a evidențiat faptul că România a înregistrat o creștere economică de 4% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2021.

„Subliniez datele foarte bune pe care le-a comunicat astăzi (n. red. marți) Institutul Național de Statistică. Într-o situație destul de complicată, la nivelul guvernului s-au reușit măsuri care asigură continuarea consolidării economice. Avem creștere economică și pe cel de-al treilea trimestru, o creștere economică de aproximativ 4 % în comparație cu primele nouă luni ale anului trecut. Doresc să asigur cetățenii români că facem tot ceea ce e posibil pentru a menține această evoluție și să asigurăm că vom trece cu bine de această situație”, spus Nicolae Ciucă.

Ciucă a asigurat că recesiunea este un scenariu ireal la momentul de față

De asemenea, șeful liberalilor a fost provocat de jurnaliști să aducă în discuție subiectul recesiunii și o eventuală criză economică.

„Îi asigur că facem tot ce e posibil să trecem peste această deosebit de complicată. E doar o primă impresie că nu se resimte în buzunarul românilor creșterea economică (…)

Despre recesiune se vorbește de la începutul anului, au fost semnale pe tot parcursul anului, am putut să constatăm pe propria noastră experiență că am avut o scădere a creșterii ritmului din cauza secetei, se vor vedea aceste consecințe, s-au observat în trimestrul 3, probabil vom vedea și în trimestrul 4. Am luat măsuri astfel încat să consolidăm economia”, a mai punctat Ciucă.