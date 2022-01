Tanczos Barna spune când o să avem taxă de mediu sau primă înmatriculare

Așadar, ministrul Mediului a subliniat că anul acesta nu va fi introdusă nicio taxă suplimentară pentru mașinile vechi. Simultan, vor exista măsuri de sprijinire a celor care vor să cumpere autoturisme noi iar noul program Rabla va fi lansat, cel mai probabil, în ziua de 4 februarie.

De asemenea, acesta a subliniat că în momentul de față nu există măsuri de descurajare iar taxa auto ar putea fi introdusă în anul 2023.

„Decizia la nivelul Guvernului a fost că în 2022 nu se vor introduce taxe noi. În 2022 sigur nu va exista taxă auto, de mediu sau primă înmatriculare. Din acest motiv, de câteva săptămâni lucrăm la eficientizarea programului Rabla. Săptămâna aceasta se finalizează Rabla pentru versiunea 2022-2024. În acest moment nu putem vorbi de taxa auto. Vedem în 2023. În momentul de față nu există măsuri de descurajare. Există măsuri de încurajare a celor care vor să cumpere mașini noi, inclusiv pentru a susține industria autohtonă de producere a autoturismelor din România”, a declarat Tanczos Barna.

Guvernul se gândește la o impozitare suplimentară a proprietarilor de mașini vechi

Ministrul Mediului a explicat anterior că numărul autovehiculelor second-hand nou înmatriculate este imens, iar Guvernul se gândește la o impozitare suplimentară a proprietarilor de mașini vechi și poluante, totul fiind bazat pe principii de protecție a mediului înconjurător.

„În continuare sunt mai multe maşini second-hand înmatriculate în România decât maşini noi, în ciuda efortului uriaş făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul. Bugetele s-au consumat, am suspendat Rabla în decembrie şi reluăm programul în februarie 2022.

Deci, degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber. De aceea propun şi colegilor mei din coaliţie să avem în balanţă cele două măsuri: de stimul pentru maşinile noi şi de descurajare. Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă. Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul maşinilor vechi şi foarte poluatoare, să fie majorate.

Noi va trebui să avem un parteneriat cu autorităţile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme, şi să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea maşinilor mai vechi”, a spus ministrul Mediului.