Premierul Florin Cîțu a declarat joi seara că va propune în coaliţia de guvernare ca în administraţia publică locală şi centrală anumite funcţii de conducere, cum este cea de director general sau de secretar general, să fie pe mandat.

“Voi propune luni în coaliţie ca în administraţia publică locală şi centrală anumite funcţii de conducere, cum ar fi cea de director general, de secretar general, de secretar general adjunct, să fie pe mandat. Mandat de maxim 6 ani, la 3 ani cu reînnoirea mandatului, cu evaluare, exact cum se întâmplă în toate ţările dezvoltate în administraţia publică, mandat după care vei avea reevaluarea. Vă dau un exemplu: dacă eşti secretar general într-un minister, legat de ministru mandatul, când vine un nou ministru trebuie să fii reconfirmat. Trebuie să începem să avem o administraţie publică responsabilă”, a precizat Florin Cîțu, într-o emisiune la Digi 24.

El a adăugat că în aceste funcţii va propune să se facă şi “o rotaţie”.

“După două mandate trebuie să te muţi în alt departament. Lucrurile trebuie să se mişte în această direcţie, trebuie să avem un aparat de funcţionari publici performanţi, care să fie evaluaţi transparent şi remuneraţi în funcţie de performanţă. Astea sunt lucrurile pe care vreau să le implementăm”, a subliniat prim-ministrul Florin Cîțu.

Ciucu: “Știrea lunii…”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a postat pe pagina sa de Facebook despre această propunere a premierului Florin Cîțu. Primarul îl susține pe premier în această decizie, considerând că „întregul sistem public trebuie resetat” și „pus pe baze de performanță”

„Știrea lunii… Florin Cîțu va propune coaliției PNL-USR-PLUS ca directorii generali din administrația publică să nu mai fie inamovibili ci să fie numiți pe baza unui contract care să aibă la bază indicatori de performanță.

Sunt în sistemul public directori generali care au si 10, 15, 20 de ani pe funcție. Sunt mai puternici decât miniștrii, primarii sau secretarii de stat. Unii au afaceri cu sistemul pe care îl patronează. Demnitarii trec, ei sunt eterni. Nu dau seama în alegeri, nimic nu-i clintește și motivează ca să performeze. Doar propriile lor interese.

Cred că am depășit acea etapă, cu funcția publică bazată exclusiv pe carieră și vechime și trebuie ca pentru nivelurile superioare să trecem la un sistem bazat pe performanță.

Am reflectat mult asupra acestui subiect, cunosc sistemele publice ale mai multor state, am fost un an de zile la conducerea ANFP. Întregul sistem public trebuie resetat, scuturat, pus pe baze de performanță și cu un sistem de salarizare unitar și echitabil. Susțin propunerea premierului!”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.