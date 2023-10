Ce este bomba burete folosită în Gaza? Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au testat aceste bombe chimice, care nu conțin explozibili, dar sunt folosite pentru a sigila golurile sau intrările tunelurilor din care ar putea ieși militanții Hamas.

Conținute într-un recipient de plastic, dispozitivele au un sistem metalic care separă două lichide. Odata ce această barieră este extrasă, compușii se amestecă în timp ce soldatul poziționează „bomba” sau o aruncă mai departe, informează Yahoo.

Ce este bomba burete folosită în Gaza?

„Bombele burete” creează o explozie bruscă de spumă care se extinde rapid și apoi se întărește. IDF nu a comentat asupra utilizării așa-numitelor „bombe burete”, care creează o explozie bruscă de spumă care se extinde rapid și apoi se întărește. S

oldații israelieni au desfășurat dispozitivele în timpul exercițiilor din 2021, când armata a instalat un sistem de tuneluri, pentru simulări, la baza militară Tze’Elim, lângă granița cu Gaza.

„Metroul Gaza”, un vast labirint de tuneluri întins pe 500 de kilometri

Trupele israeliene se vor confrunta, cel mai probabil, cu o bătălie sângeroasă prin tunelurile cunoscute sub numele de „Metroul Gaza” atunci când vor lansa invazia terestră.

„Metroul Gaza” este un vast labirint de tuneluri, după unii, la câțiva kilometri sub pământ, folosite pentru a transporta oameni și mărfuri, depozitarea rachetelor și a munițiilor, precum și pentru a găzdui centrele de comandă și control ale Hamas. Toate, departe de privirile indiscrete ale aeronavelor IDF și ale dronelor de supraveghere.

În anul 2021, Hamas a afirmat că a construit tuneluri însumând 500 de kilometri, sub Gaza, deși nu este clar dacă această cifră era exactă sau corectă.

Soldații israelieni pot orbi dacă manipulează greșit bomba burete

„Bomba burete” ar împiedica soldații să fie prinși în ambuscadă, pe măsură ce se deplasează prin acest labirint, sigilând golurile prin care Hamas ar putea ataca. Echipele de geniști ai IDF au fost grupate în unități de recunoaștere a tunelurilor, fiind echipate cu senzori la sol și aerieni, radar de penetrare la sol și sisteme speciale de foraj pentru localizarea tunelurilor.

De asemenea, sunt dotați cu echipamente speciale pentru a putea vedea când sunt sub pământ. Ochelarii standard de vedere pe timp de noapte au nevoie de un element de lumină ambientală pentru a funcționa eficient, dar cu toată lumina naturală blocată când se deplasează în subteran, trupele se vor baza pe tehnologia termică pentru a vedeaa în bezna de sub pământ. În plus, au fost dezvoltate sisteme radio noi pentru lucrul în condițiile extreme din subteran.

Cu toate acestea, există riscuri potențiale cu arsenalul subteran. „Bomba burete” – din punct de vedere tehnic o emulsie lichidă – este periculoasă, iar soldații israelieni pot orbi dacă o manipulează greșit.

Israelul ar putea folosi roboți și drone

De asemenea, Israelul ar putea folosi roboți și drone pentru a naviga mai ușor prin tuneluri, dar până acum au existat dificultăți în operarea lor în subteran.

Micro-dronele de recunoașterea ar putea fi folosite, dar manevrarea lor ar putea deveni dificilă, pe măsură ce semnalul radio slăbește.

Țintirea tunelurilor înseamnă uciderea civililor

Hamas a integrat războiul subteran în strategia sa militară generală. Tunelurile, începute cu decenii în urmă, nu sunt doar locuri de refugiu, ci părți integrante ale unui plan mai larg de pregătire a terenului pentru a prinde în ambuscadă forțele israeliene.

Multe se întind sub structuri civile, cu puncte de intrare și ieșire în locuințe și alte clădiri non-militare, făcând extrem de dificil pentru sodații Israelului să le atace, fără a omorî civili.

Un tunel „standard” are aproximativ 2 m înălțime și 1 m lățime, ceea ce le permite să fie construit rapid. Uneori sunt armate cu beton și metal, dar nu sunt deosebit de sofisticate.