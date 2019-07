„Fără PSD Klaus Iohannis nu prinde al doilea mandat. Vorbim aici despre un calcul simplu. Candidatul din partea PSD trebuie să intre în turul doi, pentru ca Iohannis să câștige prezidențialele. În caz contrar, orice alt candidat va ajunge în al doilea tur cu Iohannis, va câștiga lupta pentru Praședinția României. Supn asta, pentru că PSD-ul are propriul electorat, care nu îl va vota niciodată pe Iohannis. Deci orice alt candidat va intra in turul doi cu Klaus Iohannis, va primi voturile PSD-ului, care se vor adăuga propriilor voturi și va câștiga”, a explicat Alfred Bulai.

Viorica Dăncilă a declarat că, în cazul în care partidul îi va cere, va candida la alegerile prezidenţiale, dar, în acest moment, opţiunea sa este de a merge „în spatele altui candidat”.

„Nu am luat încă în calcul acest lucru, am considerat că voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, preşedinte al PSD, îl voi sprijini cu toate forţele, cu tot partidul, astfel încât să câştige alegerile prezidenţiale, dar nu vreau să se creadă că sunt un om laş. Dacă partidul îmi va cere acest lucru şi va crede că este singura soluţie, voi accepta ceea ce spune partidul, dar, în acest moment, eu cred că este bine să avem un candidat şi eu să sprijin acel candidat. Pentru noi este important să mergem cu persoana care are încrederea partidului, care va fi susţinută de către toate organizaţiile, care va crea acel val de încredere de care vorbim, atât din partea membrilor noştri, simpatizanţilor noştri, dar şi a altor cetăţeni, pentru că eu sper într-un scor bun”, a afirmat Dăncilă, la DC News

Te-ar putea interesa și: