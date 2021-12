Legături periculoase. Bill Gates își bagă banii în ”modelarea” mass-media

Imaginea publică a celui mai faimos miliardar din lume a fost zdruncinată puternic în ultimul an. La începutul pandemiei, Bill Gates părea să fie pretutindeni, pe toate canalele TV, poziționându-se ca lider al răspunsului global la COVID-19, scrie Jacobinmag.

După anunțul privind divorțul de Melinda Gates, în urma acuzațiilor că „vâna femei” și a readucerii în prim-plan a legăturilor cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein, imaginea lui Gates s-a confruntat brusc cu cea mai gravă criză din ultimele două decenii.

Donații sub pretexte caritabile pentru a promova o anumită agendă

Jurnalistul de investigație Tim Schwab și-a petrecut mare parte din ultimul an și jumătate scriind despre Gates, fundația sa și modul în care miliardarul a folosit donații sub pretexte caritabile pentru a promova o anumită agendă.

Anul trecut, el a publicat o investigație amplă asupra implicării lui Gates în media, care poate fi cheia înțelegerii relației confortabile a lui Gates cu creatorii de imagine. Și arătând astfel modul în care activitatea de filantropie a miliardarului s-a insinuat în jurnalismul general.

”În pandemie am asistat la un efort global, sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății, deși OMS nu are multă putere în modul în care acționează, dar este un efort de a obține vaccinuri, diagnostice și terapii. Și Fundația Gates a fost, fără îndoială, cea mai importantă voce din acest proiect, deși o mare parte din această putere este undeva, în culise”, spune jurnalistul Tim Schwab, subliniind că Gates n-a ratat în ultimul an și jumătate apariția la nicio televiziune din SUA.

Presa se aliniază pentru a-l susține pe Bill Gates

El se află acum în centrul celor mai presante două probleme existențiale ale lumii noastre: pandemia globală și schimbările climatice. ”Și, ca la un semn, presa se aliniază pentru a-l susține pe Bill Gates. El scrie articole de opinie în revista Time, are intervenții în emsiunea 60 Minutes de la CBS, unde este portretizat ca noul țar al schimbărilor climatice”, explică jurnalistul.

Apoi a apărut știrea că Bill Gates a declarat că formulele de vaccin anti-Covid nu ar trebui împărtăşite cu ţările în curs de dezvoltare, declarându-se împotriva ridicării dreptului de proprietate intelectuală asupra formulelor de vaccin. Doar că informația s-a stins la fel de repede cum a apărut, iar presa a promovat narațiunea oficială, confom căreia alții sunt de vină pentru că programul COVAX a eșuat, amintește Schwab.

Conflict de interese

Un scandal la fel de mare a avut loc anul acesta, când un angajat al Fundației Gates a demisionat acuzând ilegalitățile Fundației Gates. Sub pretextul că este o organizație umanitară, Fundația a acordat un premiu prim-ministrului indian Modi, într-un moment în care presa relata încălcările drepturilor omului din India. Dar Fundația Gates are o prezență foarte mare în India și cheltuiește sute de milioane de dolari, exercitând o mare influență, în special asupra sănătății publice.

Un sfert de miliard de dolari, bani care ajung la NPR, Al Jazeera, BBC, The Guardian

Jurnalistul Tim Schwab spune că există o relație foarte strânsă între presă și Fundație. În fiecare zi, apar articole noi despre Fundația Gates, majoritatea favorabile. Și asta pentru că ”Fundația Gates finanțează presa. ”M-am uitat la fiecare grant acordat de Fundația Gates și am constatat că mai mult de un sfert de miliard de dolari e destinat jurnalismului, banii ajungând la NPR, Al Jazeera, ProPublica, BBC, The Guardian”, afirmă Schwab.

El spune că NPR este, probabil, cel mai bun exemplu, deoarece are un punct de vedere care se potrivește cu viziunea despre lume a Fundației Gates. ”Acum au luat 22 de milioane de dolari de la Fundația Gates, ceea ce înseamnă o mulțime de bani pentru o redacție”, adaugă el.

3,6 milioane de dolari numai pentru CNN

Potrivit jurnalistului de investigații, nimeni nu poate urmări toți banii pe care Fundația Gates îi dă, pentru că există ”această gaură neagră de finanțare”.

”Cu siguranță, e vorba de mai mult de un sfert de miliard de dolari. De când am început să investighez, Gates a dat și mai mult. Recent, a dat 3,6 milioane de dolari pentru CNN. Asta explică de ce CNN l-a tratat atât de bine pe Gates în timpul pandemiei”, afirmă Tim Schwab.

New York Times și Fundația Gates

Nu cred că e o nevoie specifică pentru acest nou brand de „jurnalism de soluții”. Dar este peste tot în interiorul și în jurul Fundației Gates. Și cred că o parte din asta are de-a face cu imaginea de ansamblu a organizației, afirmă jurnalistul. El a prezentat deja cazul unei organizații numite Solutions Journalism Network, care a primit milioane de dolari de la Fundația Gates.

Adevărata problemă cu aceste granturi este că fondatorii și directorii acestei organizații finanțate de Gates sunt și colaboratori la New York Times, unde scriu frecvent despre Fundația Gates. Deci, un ziar de elită ca New York Times, publică articole laudative despre Fundația Gates, semnate de oameni care au legături cu aceasta, conchide Tim Schwab.