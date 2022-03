Președintele Joe Biden l-a numit miercuri pe președintele rus Vladimir Putin „criminal de război”, în timp ce Rusia își intensifică atacul asupra Ucrainei.

„Cred că este un criminal de război”, a declarat Biden în fața reporterilor după declarațiile de la Casa Albă, potrivit CNN.

Declarația lui Biden reflectă o schimbare față de poziția anterioară a administrației acestuia. Oficialii, inclusiv Biden, se abțineau anterior să spună că în Ucraina se comit crime de război, citând investigațiile în curs de desfășurare pentru a stabili dacă acest termen poate fi folosit.

Dar oficialii au fost clari în privința faptului că sunt de părere că se comit atrocități și că țintirea intenționată a civililor ar constitui crime de război.

„Remarcile președintelui vorbesc de la sine”, a declarat ulterior secretarul de presă Jen Psaki. Ea a spus că Biden a „vorbit din inimă”. De asemenea, ea a precizat că ancheta de la Departamentul de Stat privind crimele de război este încă în desfășurare.

President Biden: „I think he is a war criminal.” pic.twitter.com/R5547PUXKr

— CSPAN (@cspan) March 16, 2022