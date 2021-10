Bianca Drăgușanu este într-o continuă stare de îngrijorare din cauza fetiței sale. Vedeta are grijă ca cea mică să nu se îmbolnăvească, pentru că este foarte sensibilă și ajunge repede la medic.

”În perioada asta a anului sunt practic într-o stare de alertă permanentă. Sofia îmi seamănă din acest punct de vedere. E foarte sensibilă și răcește cu mare ușurință. Din te miri ce! Ce să fac? Știu cum e, fiindcă și eu când eram de vârsta ei reacționam exact la fel. Așa că am decis să apelăm la vitamina C, în special, dar și la ajutorul altora, în funcție și de recomandările medicului pentru fiecare sezon în pace!”, a explicat Bianca Drăgușanu pentru impact.ro.

Sofia a răcit acum câteva luni și i-a dat mari bătăi de cap mamei sale, pentru că nu vrea să-și vadă copilul în suferință. Bianca Drăgușanu discută în permanență cu Sofia, care știe de altfel multe lucruri despre contextul actual în care ne aflăm, despre virus.

”Vorbim des despre starea ei de sănătate. Și chiar despre pandemia asta. O să rămâneți surprins cât de multe lucruri știu cei mici despre pandemia asta. Și într-un fel nici nu mă miră, fiindcă Sofia, spre exemplu, dar ca ea sunt foarte mulți copii, manipulează telefonul la fel de bine ca și mine. Practic, Internetul nu a păstrat foarte multe surprize pentru ea. Și asta în condițiile în care are program foarte bine fixat în fiecare zi în care se poate juca pe telefon”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, surpize pentru Sofia

Bianca Drăgușanu se poate considera o mamă împlinită. Fiica sa, Sofia, a aniversat cinci ani. Fata vedetei și a lui Victor Slav și a fost serbată așa cum se cuvine. Mai mult chiar, ea a primit un dar neașteptat de la mama ei. Vedeta a reușit să o suprindă pe Sofia cu o surpiză cum numai cei mici visează.

Cele două au petrecut de minune la Disneyland, în Paris. Bianca Drăgușanu, însoțită de fiica ei, Sofia, s-a distrat de minune și au postat în mediul online câteva fotografii. Sofia a s-a bucurat de toate atracțiile parcului și s-a adaptat imediat. Aceasta a purtat o rochie de Albă ca Zăpada și s-a distrat alături de mama ei.

„La mulți ani sufletul meu frumos! Tu ești super puterea mea, îngerul meu, iubirea mea, comoara mea, tu ești tot”, a scris Bianca Drăgușanu, în dreptul fotografiilor postate pe instagram.

Sofia s-a îndrăgostit

De altfel, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că, deși are numai cinci ani, micuța Sofia are deja o mulțime de pretendenți. Mai mult, se pare că aceasta l-a ales pe unul și acum poate spune că are iubit. Așadar, Bianca Drăgușanu și Sofia au avut prima discuție despre dragoste, iar blondina i-a dat câteva sfaturi.

„Are iubit. Mi-a zis că ea s-a îndrăgostit. Îl cheamă Luca. I-am zis să-și dea reconfigurare și să se ducă să-i spună că el s-a îndrăgostit de ea. Nu ea de el. I-am spus eu exact ce înseamnă îndrăgosteala și-a dat seama că, de fapt, băiatul s-a îndrăgostit de ea”, a povestit Bianca Drăgușanu.