Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat într-un interviu, joi seară, că scutul antirachetă de la Deveselu este un element esențial al apărării globale, iar o eventuală retragere a trupelor americane din Europa nu ar afecta imediat acest sistem.

Fostul președinte a explicat că acest sistem nu protejează doar Europa, ci și Statele Unite împotriva unor posibile atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune. Băsescu a subliniat că prezența trupelor americane și a echipamentelor militare pe continentul european este esențială pentru echilibrul geopolitic.

„O să fiu mai puțin pesimist decât mulți alții. În primul rând, elementele de scut antirachetă de la Deveselu nu sunt numai pentru Europa. Scutul de la Deveselu, cu numărul lui suficient de rachete cu care să poată da o ripostă pe acest tronson de spațiu aerian, mult mai largi ca dimensiuni.

Avem partea de scut antirachetă din Polonia, avem altă parte dotată cu rachete care sunt pe distrugătoare, care se află în Portugalia, avem sistemele radar care se află în Turcia, deci este o mașinărie extrem de complexă, care nu poate fi demontată peste noapte, că s-a supărat domnul Trump.

Eu nu am nimic cu președintele Trump, dar nu cred că-și pune problema să dezafecteze astfel de echipamente care implică prezența armatei americane și protecția echipamentelor de către trupe americane aflate la îndemână.

Nu cred că își propune să renunțe la astfel de structuri de securitate antirachetă, pentru că acest scut, pentru că el nu este numai pentru Europa. El vizează și parte din atacurile care pot veni dinspre Federația Rusă de pe uscat către spațiul Statelor Unite.

În plus, America are și baze militare, până una-alta, are și depozite de armament nuclear în Europa, și toate astea trebuie protejate. Nu se protejează cu vorbe la Munchen, ci cu sisteme antirachetă răspândite în locurile în care trebuie să fie”, a spus Traian Băsescu pentru Digi24.