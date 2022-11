Banii intră direct pe card! Anunțul venit chiar acum de la Marius Budăi. Se întâmplă pe 20 decembrie

Miercuri dimineața, ministrul Muncii a fost invitat în emisiunea ”Apel matinal” de la Radio România Actualități, acolo unde a vorbit despre mai multe aspecte legate de pensii și salarii. Cei doi realizatori i-au adresat ministrului Marius Budăi diverse întrebări primite de la pensionarii care ascultă acest post de radio.

Printre întrebări s-a aflat și una despre cardurile sociale și dacă acestea vor fi încărcate în luna decembrie, iar ministrul Muncii a precizat că măsurile în acest sens vor continua și în anul următor, în funcție de venituri.

”Noi avem în continuare, în aceste măsuri, până să vă răspund la această întrebare, mai avem și celelalte măsuri din pachetele „Sprijin pentru România”, care vor continua și în anul 2023, pe categorii de venituri, până la 1500, între 1501 și 2000 și 2001 și 3000, pe sprijin semestrial, valoare, pe tot anul de 1000 de lei, 800, 600, vor continua pentru anul 2023, acea măsură de care dumneavoastră m-ați întrebat acum, cei 250 de lei la două luni de zile, o dată la două luni, pe tot parcursul anului 2023, cu mențiunea că pragul a fost crescut de la venitul de 1500 de lei la venitul de 1700 de lei și, bineînțeles, acest sprijin pentru plata facturilor din energie, de 1400 de lei, la fel, partajat în două părți egale semestriale pe anul 2023”, spune ministrul Marius Budăi.

Data la care vor fi reîncărcate cardurile sociale

Ministrul Muncii a mai spus că aceste carduri vor fi încărcate cu voucherele în valoare de 250 de lei pe data de 20-21 ale lunii.

”De menționat că dacă până acum, în acest an, am avut măsuri de sprijin până la /…/ sumei de 2000 de lei, până la cei care au venituri de până la 2000 de lei, am preferat în acest an să ridicăm acest prag până la valoarea de 3000 de lei. Sigur, în perioada, în decembrie 2022, în perioada de 20-21 ale lunii vor fi încărcate acele vouchere de o valoare de 250 de lei”, mai spune acesta.

Realizatoarea Daniela Petrican a precizat că un ascultător este de părere că data de 19 decembrie este prea târzie pentru încărcarea cardurilor sociale, iar ministrul a spus că nu știe dacă este sau nu târziu, însă este important ca oamenii să se poată baza pe aceste sume.

”Da, nu știu dacă este târziu, dar eu cred că important este că cetățenii se pot baza pe această sumă. Noi avem un anumit calendar stabilit cu Comisia Europeană, /…/ pentru că acum se /plăteau/ în data 25-26, ținând cont de sărbătorile legale, de sărbătorile de iarnă, am devansat acest termen cu o săptămână. Suntem într-un calendar convenit cu Comisia Europeană și trebuie să fim serioși, să-l respectăm. Am explicat Comisiei Europene că avem nevoie de o plată un pic mai devreme, am primit înțelegere și procedăm ca atare”, mai spune acesta.