Noua Lege a Pensiilor. În timpul ședinței Biroului Politic Naţional (BPN), Nicolae Ciucă ar fi dat asigurări că PNL va vota legea pensiilor și în Camera Deputaților, potrivit unor surse politice.

La ședința BPN, au fost prezenți și câțiva lideri ai Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE).

”Liberalii vor vota Legea pensiilor și în Camera Deputaților. Noi am reușit să mărim cu 40% pensiile în trei ani. Am crescut punctul de pensie de la 1265 la 1785 și totul cu resurse sustenabile. Am vrut și trebuie să veghem ca și acum majorările să fie sustenabile. Noi vom rămâne în aceasta Coaliție vocea rațiunii și a onestității. De unde și dialogul legat de sustenabilitate. (…)

(Despre ALDE) Astăzi începem să punem în practică ceea ce am vorbit la Sinaia și anume să facem din PNL axul în jurul căruia se va coagula dreapta românească. Îi salut pe noii noștri colegi. PNL are tradiția, istoria și energia necesara să dea un nou suflu dreptei și să facă performanță în 2024”, ar fi declarat Nicolae Ciucă, potrivit acelor surse politice.