MyBenefits s-a născut în anul 2016 și încă de la început s-a conturat ca o platforma de loializare pentru echipele de vânzari. A venit din nevoia identificată la clienți deja existenți, producători sau distribuitori care aveau nevoie de instrumente prin care sa incurajeze echipele de vânzări ale companiilor partenere sa le promoveze si vanda produsele. Andrei Dumitrel si Cristian Teodorescu, fondatorii MyBenefits, sunt amandoi din Piatra Neamț, si sunt prieteni din copilărie, vecini de bloc.

“Am văzut o oportunitate după ce ieșise Sodexo din piața de loyalty și rămăsese un vid și ne-am dat seama că putem prelua și o parte din clienți și că este o piață destul de bună pe care nu o mai targetează nimeni. Ulterior, ne-am gândit că vrem să intrăm și pe partea de incentive a angajaților, ca beneficii flexibile pentru angajați, pentru ca paltforma are toate functionalitatile tehnice pentru a livra acest serviciu, diferind cumva tipul furnizorilor si o parte mica din flow-ul logistic. Acolo este doar un singur jucător si credem ca este o piață cu potențial mare de creștere. E o piață încă nouă in România. În SUA, piața de loyalty & incentives se ridica la câteva zeci de miliarde de dolari pe an. În România nu există date oficiale, dar din câteva discuții cu potențiali clienți, cred că ar fi undeva la 50-80 milioane de euro. Vorbim de bugetele alocate de companii pentru loializarea echipelor de vanzari ale partenerilor, spun fondatorii companiei.