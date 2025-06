Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va respecta un calendar strict pentru subvențiile fermierilor, după ce a încheiat campania de depunere a cererilor. Directorul APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a anunțat că și în acest an se va respecta termenul de 15 octombrie pentru începerea plăților în avans.

Directorul APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a declarat joi, 19 iunie că funcționarii agenției vor respecta și în acest an un calendar strict pentru subvențiile fermierilor. Acesta a remarcat că depunerea cererilor pentru subvenții s-a încheiat cu „brio”.

Directorul APIA Mureș a precizat că depunerea cererilor pentru subvenții s-a încheiat cu succes iar la nivelul județului Mureș suprafața a fost în creștere iar numărul de fermieri în scădere, simular „trendului” de la nivel național.

„În 13 iunie a fost ultima zi de depunere a cererii de plată pentru campania 2025, pe care am încheiat-o cu brio. Și iată că de la an la an fermierii reușesc să își comaseze terenurile iar noi avem o creștere a suprafeței cu aproape 1,5 % chiar dacă numărul de fermieri a scăzut cu 500. Dar suntem bucuroși să spunem că am reușit să finalizăm și campania de plată pentru anul 2024”, a spus Ovidiu Săvâșcă.