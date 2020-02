Banca Transilvania a înregistrat rezultate pozitive în 2019, fiind încă un an în care a avut o contribuţie puternică în economie prin cele 223.000 de împrumuturi acordate companiilor şi persoanelor fizice. Companiile au fost finanţate cu peste 10,5 miliarde lei, banca susţinând dezvoltarea acestora, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în domenii precum producţie, comerţ, IT, medical, agricultură şi construcții. Peste 9.600 de români şi-au luat locuinţă cu ajutorul Băncii Transilvania.

Numărul clienţilor activi a crescut cu 15%, ajungând la aproximativ 3,3 milioane, iar numărul celor care primesc veniturile la BT a crescut cu 64%, la 1,8 milioane, inclusiv datorită fuziunii băncii cu Bancpost.

Banca Transilvania a ajuns la un capital propriu de 8,5 miliarde lei

Rezultatele pe 2019 reflectă capitalizarea robustă a Băncii Transilvania, ajungând la un capital propriu de 8,5 miliarde lei, până la +15% față de 2018. BT are 64,66% capital românesc, peste 31.000 de investitori direcţi şi 7 milioane de investitori indirecţi, dacă luăm în considerare că BT este sursa preferată de plasament pentru fondurile de pensii.

“Pentru BT, 2019 a fost un an bun, am crescut sustenabil, iar rezultatele demonstrează situaţia noastră financiară solidă. Ca lider de piaţă avem responsabilităţi pe măsură faţă de România şi ştim că rolul nostru este esenţial pentru finanţarea economiei şi ambiţiilor românilor. Încercăm să facem mai mult decât banking, să inspirăm şi să motivăm oamenii, atenţi la preocupările acestora, fie că este vorba de colegi, clienţi sau parteneri ai băncii. În 2020 continuăm investiţiile în tehnologie şi inovaţie pentru perfecţionarea serviciilor noastre pentru clienţi. Continuăm să creştem rolul nostru în economie, urmărim provocările pieţei, dar şi eventualele oportunităţi”, declară Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.

Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la finalul anului trecut la 91,7 miliarde lei, iar creditele au crescut până la 40,35 miliarde lei. Depozitele clienţilor au ajuns la 77,04 miliarde lei, din care 51,67 miliarde lei sunt depozite ale clienţilor persoane fizice, iar 25,37 miliarde lei, depozitele persoanelor juridice.

Banca a făcut un pas înainte în direcţia #maimultdecatbanking

Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 1.848,07 milioane lei, din care cel al băncii, de 1.620,89 milioane lei. Profitul operațional al Băncii Transilvania a crescut la 2.131,87 milioane lei datorită eficientizării şi consolidării businessului. Consiliul de Administraţie BT a decis în ședința din 26 februarie a.c. să propună acţionarilor distribuirea ca dividend în numerar a circa 60% din profitul anului 2019 disponibil a fi repartizat. Taxa anuală pe active a fost de 103,6 milioane lei.

Eficienţa operaţională, măsurată prin raportul cost/venit, se păstrează la nivel confortabil la Banca Transilvania şi este de 47,1%. Banca a făcut un pas înainte în direcţia #maimultdecatbanking prin abordarea responsabilă a resurselor: în februarie a.c. banca a lansat, pentru investitori şi public general, o platformă online cu informaţii despre implicarea BT în activităţi privind sustenabilitatea şi resursele naturale.

Susținerea românilor şi implicarea în comunitate, în cifre:

• 500.000 de carduri de credit, cu care au fost făcute peste 22 de milioane de tranzacţii în cursul anului;

• Portofoliul creditelor IMM (conform definiției europene a IMM-urilor) a ajuns la 16,5 miliarde lei;

• Soldul creditelor ipotecare/imobiliare este de 11,8 miliarde lei;

• ≈25 milioane de lei au fost investiți în peste 1.000 de programe sociale, banca dând înapoi comunităţii o parte din câştig.

În 2019 Grupul Financiar BT a anunţat extinderea serviciilor financiare în domeniul pensiilor private prin achiziţionarea Certinvest Pensii, singurul jucător local dintre fondurile de pensii din România.

Rezultatele investiţiilor în digitalizare:

• Pentru 20% din creditele acordate anul trecut, clienţii persoane fizice au aplicat online;

• 30% din depozitele deschise în 2019 sunt prin BT24 Internet Banking;

• Peste 2,5 milioane de operațiuni au avut loc, în medie, zilnic prin BT anul trecut;

• ≈278 de milioane de tranzacții au fost efectuate anul trecut cu cardurile BT. În fiecare secundă au loc în medie 10 tranzacții cu carduri BT, în momentele de vârf ajungând la aproximativ 100;

• Aproape 40 de milioane de operaţiuni au fost realizate prin BT24 Internet Banking şi Mobile Banking, +32% în 2019 faţă de 2018. Principalele operaţiuni au fost: plăți în lei, transferul de bani între conturile proprii şi plata facturilor;

• 10 soluţii de self-banking au la dispoziţie clienţii BT prin aplicații, internet banking, mobile banking, chatboți şi bancomate multifuncționale. Clienții preferă telefonul pentru self-banking. 35% dintre solicitările clienților BT prin Contact Center & Consumer Care au fost soluționate prin self-banking în 2019;

• 59.600 de POS-uri sunt gestionate de Banca Transilvania, ceea ce reprezintă 26% din terminalele instalate în România. La finalul anului, BT avea aproape 500 de bancomate multifuncționale BT Express Plus, care permit operațiuni self-banking şi peste 1.200 de ATM-uri pentru retrageri de numerar, distribuite naţional.

Produsele şi serviciile preferate ale clienţilor BT în 2019. Trenduri:

• Clienții persoane fizice au preferat cardurile de credit – de cumpărături şi de călătorii: peste 100.000 au fost emise de bancă anul trecut;

• Numărul de clienţi care folosesc BT Pay a ajuns la aproape 550.000, însemnând o creştere de 3,6 ori în 2019 față de 2018;

• Antreprenorii aflați la început de drum s-au îndreptat spre creditele BT Mic: jumătate din cei 10.000 de clienți au fost finanțați în 2019;

• Clienţi IMM & Micro au preferat creditele: BT a acordat 22.000 de împrumuturi noi, în valoare de 3,3 miliarde lei, pentru 18.000 de clienţi.

Alte informaţii financiare:

• Rata expunerilor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 4,36% la 31 decembrie 2019;

• Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante conform standardelor EBA este de 94%. În cazul în care sunt considerate şi garanţiile, rata de acoperire este de 128%;

• Solvabilitatea băncii fără profitul anului 2019 este de 17,83%. Cu profit inclus, aceasta este de 21,28%.

Miza BT pe agribusiness:

• Banca Transilvania este cel mai mare finanţator al agriculturii româneşti; în linie cu focusul pe susţinerea antreprenorilor şi creşterea sustenabilă, agribusinessul a fost una dintre priorităţile băncii în 2019 şi va fi şi în acest an;

• Banca a acordat anul trecut aproape 4.500 de credite, în valoare de 2 miliarde lei şi a ajuns la 31.000 de clienţi din agribusiness;

• BT a remarcat interesul crescut al clienților din agribusiness pentru creditele de capital de lucru (+39% număr de credite noi şi 5% ca valoare) şi creditele APIA (22% ca număr de credite noi şi 65% ca valoare);

• Banca Transilvania continuă în 2020 să susţină creşterea tehnologizării în agribusiness şi specializarea în agricultură, pentru creşterea productivităţii şi reducerea impactului asupra mediului. Rolul băncii, ca parte a comunităţilor locale, va fi să contribuie la repoziţionarea agriculturii în România: antreprenorii să fie tot mai mult în zona de monitorizare a tehnologiei, iar utilajele, maşinile să fie cele care lucrează. Banca va acorda şi în acest an burse pentru 10 studenţi la agronomie;

• 25% din populaţia activă a ţării lucrează în agricultură, iar România ajută Europa, fiind a opta producţie agricolă a sa, conform datelor UE (Eurostat).

BT s-a implicat semnificativ în finanțarea sănătății prin Divizia Pentru Medici:

• Banca Transilvania este liderul acestei pieţe şi a ajuns la 48.000 de clienţi;

• Clienţii medici au preferat finanțările pentru construirea şi dotarea unor clinici sau spitale. BT a acordat peste 730 milioane lei domeniului medical în 2019;

• Clienţii medici – persoane fizice, IMM sau Corporate – găsesc la BT one stop shop, precum şi servicii de tip Private Banking de nişă.

Rating-uri pentru Banca Transilvania:

• Business: Fitch Ratings a reconfirmat ratingul Băncii Transilvania pentru finanțări pe termen lung (IDR) la „BB+”, cu perspectivă stabilă, precum şi ratingului de viabilitate (VR) la nivelul “bb+”;

• Relaţia cu investitorii: Banca Transilvania a obţinut Index Vektor maxim pentru comunicarea cu investitorii în 2019 la evaluarea

Asociaţiei pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă privind comunicarea companiilor listate pe Piaţa Reglementată. Acesta este specificat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, pagina de prezentare BT;

• Valoarea brandului: +100 de poziții în clasamentul Brand Finance Banking şi a ajuns pe locul 339. BT este în top 10 global, ca ritm de creștere a valorii și forţei brandului;

• Relaţia cu angajaţii: BT a primit prin certificarea Best Place to Work for în România, program internaţional de evaluare, desfăşurat în peste 100 de ţări din lume. Evaluarea a avut în vedere următoarele criterii: leadership, implicarea angajaţilor, compensaţii şi beneficii pentru angajaţi, dezvoltare profesională şi personală, relaţiile din cadrul echipelor, implicarea BT în comunitate, politici de resurse umane, respectiv wellbeing.

Informații pentru acționarii BT:

Situațiile financiare la 31.12.2019 preliminare nu sunt auditate sau revizuite și la 31.12.2018 sunt auditate.

