Bădin, Deloitte: Există temeri majore cu privire la politica fiscală a României și la sustenabilitatea cheltuielilor bugetare

“Chiar dacă am avut o relativă stabilitate fiscală în ultimele luni, este posibil ca în următoarele luni sau în următorii ani să vedem modificări pe zona de fiscalitate. De ce? Economia nu dă semne că ar putea să crească la nivelurile progonozate, cele care au fost bugetate – 5.5% reprezintă creşterea economică prognozată pentru acest an. În cazul în care nu vom atinge un astfel de nivel al creşterii economice, pe baza căruia au fost calculate veniturile bugetare, inclusiv din fiscalitate, veniturile vor fi mai mici. Cheltuielile au fost previzionate pe un astfel de buget, pe o creştere de 5,5%. Evident, cheltuielile sunt destul de fixe, dacă nu sunt realizate veniturile vom avea o presiune suplimenbtară. Ce se întâmplă, de obicei, la final de an? Se taie investiţiile. Acesta este un trend, din păcate, nesănătos, pe care l-am văzut în ultimii ani. Suntem în fiecare an la un minim istoric al investiţiilor publice şi se pare că trendul acesta va continua”, a declarat Dan Bădin, partener coordonator servicii fiscale şi juridice Deloitte România.

Acesta a mai explicat şi ce se ascunde în spatele declaraţiile optimiste ale guvernanţilor atunci când vine vorba despre încasări.

“Chiar dacă anul acesta ANAF raportează o creştere a încasărilor bugetare faţă de anul trecut, trebuie să luăm în calcul şi distribuirile de dividende de la companiile de stat de anul acesta, care au fost la un nivel destul de mare. Nu avem informaţii publice despre nivelul acestora, dar este evident că, dacă ne uităm în termeni comparabili la fiscalitate de la un an la altul s-ar putea să avem surprize şi creşterea de venituri să fie de fapt din aceste dividende distribuite de societăţile de stat”, a mai spus Bădin.

În ciuda acestei mişcări surpinzătoare şi controversate a Finanţelor, lucrurile nu arată deloc bine pentru bugetul de stat.

“Ne aşteptăm la presiuni bugetare – bineînţeles, toată lumea ştie despre creşterile salariale, de creşterile cheltuielilor cu asigurările sociale. S-a ajuns acum ca circa 70% din buget să reprezinte aceste tipuri de cheltuieli rigide. Vă daţi seama că marjele de manevră rămân destul de mici. Din această perspectivă, pe termen mediu şi lung există temeri majore cu privire la politica fiscală a României şi la sustenabilitatea cheltuielilor bugetare, în contextul în care ştim că România se află pe penultimul loc în Europa ca procent al veniturilor din impozite în PIB. Eram pe la 27%, mi se pare că am scăzut undeva pe la 26% după tăierile de taxe de anul trecut. Prin urmare, nu stăm foarte bine”, a încheiat Bădin.