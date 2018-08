Azi e ziua lui Isărescu: Ce nu știai despre șeful banilor din România

Pe data de 4 septembrie 1990, Mugusr Isărescu a fost numit Guvernator general şi preşedinte al BNR. A fost reconfirmat în funcţie pe 31 iulie 1991, iar mandatul său de guvernator a fost reînnoit la 16 septembrie 1998, de Parlament, pe o perioadă de 5 ani, ulterior fiind reales la 28 septembrie 2004 şi la 8 octombrie 2009. La 16 iunie 2014, Plenul reunit al Parlamentului l-a validat pentru un nou mandat în funcţia de guvernator al BNR.

Mugur Constantin Isărescu s-a născut la 1 august 1949, la Drăgăşani, jud. Vâlcea. ''Mama nu era bogată. (...) Provenea din clasa de mijloc, dintr-o familie de mici proprietari de terenuri. Tatăl mamei era preot. Tata era ţăran din clasa de mijloc'', a povestit Mugur Isărescu, citat în capitolul ''The Bishop of finance'' din lucrarea ''Dracula Is Dead (How Romanians Survived Communism, Ended It, and Emerged since 1989 as the New Italy), publicată în 2009 de Jim Rosapepe, fost ambasador al SUA în România, în perioada 1998 - 2001, şi soţia sa, jurnalista Sheilah Kast.

A terminat Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ, specializarea Comerţ Exterior în 1971, în anul 1989 a obţinut doctoratul în ştiinţe economice. A fost cercetător principal şi şef de departament la Institutul de Economie Mondială- Bucureşti în perioada 1971- februarie 1990. Asistent universitar la ASE Bucureşti (1975-1989), profesor la Universitatea de Vest din Timişoara (1994-1996), profesor la ASE Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, din 1996, potrivit Agerpres.

În anul 1997 a fost numit director al Institutului de Economie Mondială, dar a fost suspendat pe durata ăndeplinirii mandatului de Guvernator al BNR. Din decembrie 1999 până în decembrie 2000 a fost prim-ministrul României. La alegerile din 26 noiembrie 2000, a fost candidat independent la Preşedinţia României, fiind susţinut de CDR, dar a obţinut doar 9,54% din voturile românilor în primul tur de scrutin.

Din anul 2001 este membru corespondent al Academiei RomÂne, iar din 2006 – membru titular, fiind ales preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române.

La data de 1 iulie 2005, a realizat denominarea monedei naţionale, după liberalizarea contului de capital, conform Rador.

În luna iulie 2009, Mugur Isărescu, a fost desemnat de World Records Academy drept cel mai longeviv guvernator al unei bănci centrale, având, la acea vreme, 19 ani în funcţia de guvernator al BNR.

În această funcţie, a fost autorul unui plan economic de tip liberal care a condus la redresarea României printr-o politică monetară extrem de inteligentă, care a presupus, printre altele, o politică activă în privinţa dobânzilor acordate la credite şi a siguranţei băncilor, un control ferm al cursului valutar şi, de asemenea, o politică intensivă de consolidare a rezervei valutare a ţării.

A deţinut şi deţine mai multe funcţii în organisme internaţionale, între care le amintim pe cele de membru în Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale, guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor al Fondului Monetar Internaţional, viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale, preşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (2003-2004).

Este, de asemenea, vicepreşedinte al Comitetului interministerial pentru trecerea la euro, membru al Clubului de la Roma (din 1993) şi preşedinte al Asociaţiei Române a Clubului de la Roma, membru fondator al Societăţii Economice Române (SOREC) şi vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI).

Deţine numeroase titluri ştiinţifice şi didactice, cum sunt cele de membru corespondent al Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona (2008), membru corespondent al Academiei Regale a Doctorilor din Spania (2009), precum şi o serie de titluri de Doctor Honoris Causa al unor instituţii universitare de prestigiu din ţară şi străinătate.