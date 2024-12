ANM a emis cod galben și portocaliu pentru viscol, ploi și vânt puternic

Miercuri dimineața, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de tip cod portocaliu și galben pentru viscol, ploi și vânt puternic, valabile până joi seara, în sud-estul țării. Acestea vizează 20 de județe și București. Printre avertizările emise se numără coduri galbene și portocalii pentru intensificări ale vântului, viscol și precipitații.

Astfel, ANM a anunțat un cod galben de vânt, valabil până joi seara, care vizează mai multe zone din țară. „În intervalul 25 decembrie, ora 10:00 – 26 decembrie, ora 20:00, în Muntenia, Dobrogea, precum și în centrul și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50-70 km/h,” a precizat ANM. Tot în această perioadă, este valabil și un cod portocaliu de vânt puternic. „În estul Munteniei și pe litoral, vântul va avea intensificări puternice, cu viteze de 70-90 km/h,” se arată în avertizarea meteorologică.

De asemenea, ANM a emis și un cod galben de viscol și vânt începând de miercuri, de la ora 10:00, valabil în aceeași perioadă. „Local în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, va fi viscol, iar zăpada troienită va reduce vizibilitatea sub 100 m. Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 60-80 km/h,” au precizat meteorologii. Un alt cod portocaliu de viscol a fost emis pentru intervalul 25 decembrie, ora 10:00 – 26 decembrie, ora 08:00, valabil pentru altitudini de peste 1600 m, în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură. „Vântul va avea rafale de 90-110 km/h, iar zăpada va fi troienită, vizibilitatea va scădea sub 50 m,” au subliniat aceștia.

Cod galben de precipitații, în special ploi abundente

În plus, între 25 decembrie, ora 10:00 și 26 decembrie, ora 10:00, a fost emis un cod galben de precipitații, în special ploi abundente. „În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor cădea precipitații predominant sub formă de ploaie, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 20-25 l/mp și izolat la 30-40 l/mp,” au explicat meteorologii. În restul Olteniei și al Munteniei, precum și în Dobrogea, vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar cantitățile de apă vor fi izolat de 10-15 l/mp. Vor exista și condiții de polei.

Pentru București, ANM a emis prognoza meteo specială pentru perioada 25 decembrie, ora 10:00 – 26 decembrie, ora 20:00. Vremea se va menține închisă, iar ploile vor continua să cadă slab. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 55-60 km/h, iar pe parcursul zilei este posibil ca rafalele să ajungă și la 70 km/h. Temperatura maximă va fi de 5-6 grade Celsius, iar cea minimă va atinge 2-3 grade. În intervalul 26 decembrie, ora 08:00 – 26 decembrie, ora 20:00, cerul va fi temporar înnorat, cu precipitații predominant sub formă de ploaie. Vântul va rămâne intensificat, cu rafale de până la 55 km/h. Temperatura maximă va fi de 3-4 grade Celsius.